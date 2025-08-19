Dax Alemão em foco

Após as conversas de ontem na Casa Branca, torna-se cada vez mais claro que o peso do financiamento do apoio à Ucrânia será transferido para a Europa, mas os contratos de defesa irão, em grande parte, para as empresas de armamentos norte-americanas.

Até recentemente, acreditava-se que o setor de defesa europeu se tornaria uma força motriz para as bolsas locais, atraindo capital e apoiando o desenvolvimento industrial. No entanto, revela-se agora que o papel da Europa ficará limitado principalmente a fornecer recursos financeiros, em vez de participar na produção em larga escala. Como resultado, as ações das empresas de defesa europeias estão caindo fortemente, sinalizando a decepção dos investidores em relação às expectativas anteriores. Isso enfraquece o sentimento relativamente positivo que vínhamos observando em outros segmentos do mercado acionário.

A reação às negociações/discussões de ontem na Casa Branca é mais evidente no setor de defesa. Hoje, este setor perde claramente força após o presidente da Ucrânia anunciar que o país pretende comprar 100 bilhões de dólares em armamentos do setor de defesa norte-americano com recursos da União Europeia. Essa informação não agradou aos acionistas de concorrentes europeus. As ações da alemã Rheinmetall caem quase 4% hoje. Fonte: xStation

Apesar disso, o DE40 alemão mantém uma tendência estável de alta. As zonas de suporte mais importantes continuam sendo as médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias, que no passado muitas vezes atuaram como resistência para os vendedores do mercado. Por outro lado, o pico histórico de quase 24.735 pontos permanece como um nível-chave de resistência. Fonte: xStation

