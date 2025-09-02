Dax Alemao: Europa recua com grandes rebaixamentos e preocupações fiscais (02.09.2025)

DE40: Ações europeias recuam com rebaixamentos e preocupações fiscais (02.09.2025)
As ações europeias estão majoritariamente em queda, com grandes empresas alemãs pesando no sentimento após uma série de rebaixamentos importantes por instituições financeiras de destaque (por exemplo, Commerzbank, Siemens). O DAX lidera as perdas da sessão europeia (DE40: -1,5%), seguido pelo IBX 35 espanhol (SPA35: -1,1%) e FTSE MIB italiano (ITA40: -1%). As ações francesas mostram leve estabilidade (FRA: -0,25%), embora o CAC40 tenha cedido os ganhos do fechamento de ontem. O índice amplo EU50 recua 0,7%.
Nos setores do Eurostoxx 600, imobiliário registra as maiores perdas, seguido por TI, puxado pelos maiores players da região (SAP: -2%, ASML: -2,6%, Infineon: -2,7%). Financeiro e utilidades também caem diante de preocupações fiscais no Reino Unido, enquanto energia e saúde se destacam positivamente. A tensão também é visível no mercado de títulos, com muitos títulos nacionais registrando elevação nos rendimentos.
Volatilidade nos setores do Eurostoxx 600
DE40 (D1)
Os futuros do DAX romperam decisivamente abaixo do nível psicológico de 24.000 pontos, parando pouco acima da média móvel exponencial de 100 dias (EMA100, roxo escuro). A EMA100 atua agora como suporte crítico que pode frear novas perdas; uma quebra abaixo desse nível exporia a mínima do final de julho como próximo teste. No lado positivo, uma recuperação acima da linha de tendência azul reforçaria a consolidação em curso.
Notícias de empresas:
-
Deutsche Bank, Siemens Energy e Argenx entrarão no Euro Stoxx 50 em 22 de setembro, substituindo Nokia, Pernod Ricard e Stellantis. Rheinmetall e BBVA também serão adicionados, enquanto Mercedes-Benz e BASF sairão, refletindo a revisão periódica do índice Stoxx.
-
Fresenius Medical Care caiu até 5,9% (a maior queda no Eurostoxx 600) após o UBS alertar que os lucros podem sofrer pressão devido a volumes fracos de diálise nos EUA, desaceleração na progressão da doença renal crônica e mortalidade estruturalmente mais alta dos pacientes. Esperam-se cortes de consenso, com preço-alvo reduzido para €38.
-
SMA Solar reduziu suas projeções para 2025, agora prevendo EBITDA negativo de €30–80 milhões, contra expectativas de lucro anteriores de €70–80 milhões. A receita é ajustada para €1,45–1,5 bilhão, ante €1,55 bilhão anterior. A revisão reflete demanda fraca residencial e comercial, baixas de ativos de €170–220 milhões, impairment e reestruturação, com medidas de corte de custos ampliadas visando economizar mais de €100 milhões por ano.
-
Snowflake e Siemens firmaram parceria para integrar dados de chão de fábrica com análises de IA, visando reduzir paradas, melhorar a qualidade e otimizar operações. O Industrial Edge da Siemens captura dados OT, enquanto o AI Data Cloud da Snowflake transforma essas informações em insights acionáveis.
Fonte: Bloomberg Finance LP, xStation