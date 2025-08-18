Dax Alemão: Reage a negociações de cessar-fogo e visitas políticas

Pessimismo nos mercados financeiros europeus

Há pessimismo nos mercados financeiros europeus hoje. Os contratos sobre o DE40 caem mais de 0,4%, enquanto o EU50 recua mais de 0,8%. Já os contratos sobre o FRA40 e o ITA40 também têm desempenho negativo, com quedas próximas de 0,9% e 0,8%, respectivamente.

O mercado reage desta forma à série de reuniões previstas sobre um possível cessar-fogo na Ucrânia. O calendário macroeconômico permanece vazio para o restante do dia; portanto, os investidores concentram totalmente sua atenção na visita dos principais líderes políticos europeus à Casa Branca.

Volatilidade observada atu​​​​​​​almente no mercado europeu mais amplo.

O índice alemão DE40 perde 0,4% na sessão de hoje e está muito próximo dos níveis de suporte definidos pelas médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (linhas verde e roxa no gráfico, respectivamente). Neste momento, ambas as médias parecem atuar como suportes sólidos que poderiam sustentar a tendência de alta, mas deve-se lembrar que os próximos dias podem ser cruciais para os mercados europeus.

Notícias corporativas

Rheinmetall (RHM.DE) sobe mais de 3% hoje. Isso ocorre em função das negociações de paz em andamento relacionadas ao conflito na Ucrânia. Além disso, o preço das ações é sustentado pelas conversas entre Trump e a União Europeia sobre questões de defesa, que podem se traduzir em aumento de encomendas para empresas do setor.

RENK Group (R3NK.DE) avança quase 2,5% após confirmar uma carteira de pedidos sólida e margem operacional estável, apesar do difícil ambiente geopolítico. A empresa também se beneficia do sentimento dos investidores que acompanham de perto as discussões entre países europeus e a administração dos EUA sobre paz na Ucrânia e segurança no continente. Como fornecedora de soluções especializadas para a indústria de defesa, a Renk pode se beneficiar do potencial crescimento da demanda ligado à intensificação do conflito e ao aumento da cooperação transatlântica no setor.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) dispara mais de 5% após a aprovação pela FDA do uso do medicamento Wegovy no tratamento de MASH (esteato-hepatite não alcoólica) . Essa decisão, sem dúvida, abre novas oportunidades para a companhia, expandindo seu portfólio para pacientes que sofrem de doenças hepáticas.

Vestas (VWS.DK) valoriza mais de 15% hoje, apoiada por mudanças legislativas favoráveis nos EUA. Ao mesmo tempo, o sentimento positivo no setor de energias renováveis e as expectativas de investimentos em infraestrutura na União Europeia sustentam ainda mais a valorização da fabricante de turbinas eólicas.

Notícias corporativas de empresas listadas na bolsa alemã.

