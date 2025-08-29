Dax Alemao: Setor financeiro lidera as quedas generalizadas na Europa (29.08.2025)

Mercados europeus recuam diante de dados econômicos alemães fracos e vendas no setor bancário do Reino Unido (29.08.2025)

As ações europeias estão em queda nesta sexta-feira, pressionadas por dados econômicos pouco animadores da Alemanha e pelo recuo das ações bancárias no Reino Unido, impulsionado por novos pedidos de imposto sobre lucros extraordinários para instituições financeiras britânicas. O DE40 e o FRA40 caem 0,5%, o SPA35 recua quase 1,2%, enquanto SUI20 (-0,3%) e UK100 (-0,4%) registram perdas menores.

Na Alemanha, o desemprego atingiu 3,02 milhões em agosto, alta de 46 mil em relação a julho, o maior nível em uma década, mantendo a taxa ajustada sazonalmente em 6,3%. As vagas de emprego caíram para 631 mil, uma redução de 68 mil em 12 meses, refletindo desaceleração na demanda por mão de obra. As vendas no varejo caíram 1,5% em julho, abaixo do crescimento esperado (2% vs 2,3%). Os preços de importação caíram 1,4% no ano, diante de consumo interno fraco, incertezas globais e impactos da guerra da Rússia, limitando o efeito de estímulos do governo.

Entre os setores do Eurostoxx 600, o financeiro lidera as perdas, à medida que os investidores se mostram cautelosos antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (PCE) nos EUA, que deverá influenciar a reunião do FOMC em setembro. O setor de TI também apresenta queda relevante, puxada por empresas como SAP (-1,3%) e Infineon (-2,3%). Apenas Energia e Consumo Essencial conseguem resistir ao pessimismo generalizado na Europa.

Volatilidade nos setores do Eurostoxx 600. Fonte: Bloomberg Finance LP

DE40 (D1)

Os futuros do DAX romperam o suporte psicológico próximo a 24.000 pontos, marcando a quinta sessão consecutiva de perdas. O preço permanece ligeiramente acima da linha inferior da formação em bandeira, mas um fechamento abaixo desse nível, sem recuperação decisiva, pode sinalizar queda adicional para o índice alemão. O RSI mantém-se neutro, aproximando-se gradualmente da zona de sobrevenda.

Notícias corporativas:

Deutsche Bank foi multado em US$3 milhões pela Securities and Futures Commission de Hong Kong por irregularidades entre 2020 e 2023, incluindo cobranças excessivas, classificação incorreta de riscos de produtos e falta de divulgação de vínculos de bancos de investimento em relatórios de análise. A ação recua 2,5%.

Infineon e Delta Electronics expandiram parceria para desenvolver módulos de entrega de energia vertical (VPD) para data centers de IA, aumentando eficiência e densidade de energia, e reduzindo perdas de calor. O VPD pode economizar até 150 toneladas de CO₂ por rack em três anos.

ProSiebenSat sobe 1,2%, estendendo a alta de 8% de ontem, após o investidor tcheco PPF vender 15,7% de participação à Media for Europe (MFE), que passa a deter cerca de 60%.

Rheinmetall fechou contrato de US$622 milhões com a Romênia para construção de fábrica de pólvora, reforçando o fornecimento de defesa na região. A ação sobe quase 3,6%, liderando o DAX hoje.

SoftwareONE se recupera quase 6%, revertendo a queda de 7,8% pós-resultados de ontem, mesmo após superar previsões de receita e apresentar melhoria no EBITDA, refletindo cautela do mercado com saturação do setor de cloud, mas mantendo expectativa de crescimento no segundo semestre de 2025.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

