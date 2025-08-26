Dax Alemão: Turbulência política na França pesa sobre os índices europeus

DE40: Turbulência política na França pesa sobre os índices europeus

Há um claro sentimento de pessimismo nos mercados financeiros europeus nesta terça-feira, enquanto os investidores acompanham de perto as ações francesas, que podem enfrentar mais uma sessão de alta volatilidade. Os futuros do índice francês CAC 40 caem cerca de 1,9%, tornando-se o índice de pior desempenho entre os principais da Europa. As quedas mais significativas estão entre empresas fortemente ligadas à economia francesa, como as do setor de varejo. As ações francesas permanecem sob pressão devido à incerteza política. O primeiro-ministro François Bayrou anunciou um voto de confiança surpresa a ser realizado no próximo mês, intensificando a onda de vendas no mercado. As tensões políticas e as preocupações com a estabilidade do orçamento nacional aumentam os temores dos investidores, especialmente à medida que as blue chips do CAC 40 ficam sob crescente pressão, com expectativa de exercer um peso maior sobre o índice.

O CAC 40 tem desempenho inferior ao índice pan-europeu STOXX 600, enquanto o rendimento dos títulos franceses de 10 anos subiu para 3,51%, piorando ainda mais o sentimento no mercado de dívida e ampliando a incerteza entre os investidores.

Incertezas semelhantes também são visíveis em outros índices-chave da Europa. O DAX da Alemanha registra quedas moderadas de cerca de 0,5%, embora seja menos afetado do que o CAC 40. Já o FTSE 100 do Reino Unido cai mais de 0,8% hoje, refletindo o enfraquecimento do sentimento nos mercados mais amplos, bem como preocupações com a desaceleração econômica global e a instabilidade política.

O índice alemão DE40 recua cerca de 0,4% na sessão de hoje e permanece muito próximo de níveis técnicos de suporte-chave, definidos pelas médias móveis exponenciais de 25 e 50 dias (linhas amarela e azul no gráfico). No momento, ambas as médias móveis atuam como pontos de suporte local para o mercado – mantê-las pode sinalizar a continuação da tendência de alta no médio prazo. No entanto, a pressão baixista evidente nos últimos candles, somada à crescente incerteza nos mercados europeus, sugere que as próximas sessões podem ser cruciais para determinar a direção futura do índice. Uma quebra abaixo desses níveis poderia abrir espaço para um teste da média móvel exponencial de 100 dias (linha verde), localizada na região dos 23.600 pontos.

Notícias Corporativas:

Puma SE (PUM.DE) recua mais de 1,2% após relatos de uma possível venda de participação da família Pinault, que atualmente detém 29% da companhia. Segundo fontes, estão em andamento discussões com potenciais compradores, incluindo as chinesas Anta Sports e Li Ning Co. Apesar de as ações da Puma terem perdido quase 50% de seu valor no comparativo anual, a especulação sobre uma aquisição ajudou os papéis a se recuperarem cerca de 20% recentemente. Sob a liderança do novo CEO, Arne Hoeld, a empresa busca melhorar sua posição de mercado, mas continua enfrentando forte concorrência de marcas como New Balance e Hoka. A família Pinault provavelmente exigirá um prêmio pela venda de sua participação de controle.

BNP Paribas (BNP.FR) cai 5% na sessão de hoje, continuando a enfrentar pressão devido à incerteza no mercado francês e à exposição a ativos financeiros locais.

Ørsted (ORSTED.DK) sobe 4,2% após a empresa anunciar planos de realizar reuniões com investidores, depois de autoridades dos EUA decidirem suspender dois projetos de energia eólica offshore. As ações haviam caído 16% na bolsa de Copenhague em resposta à incerteza regulatória nos EUA. A companhia avalia transferir os direitos dos projetos para outras regiões a fim de minimizar riscos operacionais e reputacionais.

Commerzbank (CBK.DE) recua 5,2% após analistas do Bank of America rebaixarem a recomendação para o papel. A instituição destacou espaço limitado para crescimento da receita líquida de juros e riscos crescentes relacionados à exposição a títulos franceses e italianos.

Leonardo (LDO.IT) cai 1,1% apesar de notícias positivas sobre contratos de defesa. Investidores parecem estar realizando lucros após a forte valorização recente das ações da gigante italiana do setor.

