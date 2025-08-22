DE40: Ganhos cautelosos antes de Jackson Hole

Os mercados acionários europeus registram ganhos moderados hoje, apesar dos dados econômicos decepcionantes da Alemanha. Estatísticas recentes mostram que a economia alemã contraiu 0,1% no segundo trimestre em comparação com o trimestre anterior, um resultado pior do que o esperado. Essa desaceleração sucede o crescimento de 0,3% no primeiro trimestre e levanta preocupações sobre a saúde da maior economia do continente. No comparativo anual, o PIB permaneceu praticamente estável em relação ao mesmo período do ano passado, reforçando o estado frágil do ambiente econômico atual.

Apesar desses números desanimadores, os índices europeus se mantêm firmes e apresentam altas modestas. O DAX alemão sobe cerca de 0,15%, sugerindo uma recuperação parcial após quedas anteriores impulsionadas pela incerteza econômica. O Euro Stoxx 50, que acompanha as principais empresas da zona do euro, avança 0,3%. O CAC 40 francês ganha 0,22%, enquanto o IBEX 35 espanhol lidera com alta de 0,5%. Já o FTSE MIB italiano sobe 0,45%.

Os participantes do mercado permanecem cautelosos antes do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, aguardando sinais sobre a política monetária após recentes mensagens de viés hawkish e dados fracos do mercado de trabalho nos EUA. Como resultado, os mercados europeus seguem em uma fase de realização de lucros misturada com consolidação, após o período recente de volatilidade.

Notícias Corporativas

Rheinmetall (RHM.DE) : subiu cerca de 0,7% , impulsionada pelo momento positivo do setor de defesa. A companhia segue se beneficiando do aumento dos gastos militares na Europa, apoiada por uma forte carteira de pedidos e investimentos crescentes em tecnologia avançada.

Südzucker (SZU.DE) : caiu aproximadamente 2% após revisar para baixo sua projeção anual, devido ao desempenho mais fraco nos segmentos de açúcar, biocombustíveis e produtos especiais. A empresa destacou a pressão causada pelos baixos preços do açúcar e pela alta nos custos de insumos, o que tem comprimido margens.

Hensoldt (HAG.DE) : avançou 3,3% após melhora nas recomendações de analistas. Os resultados mais fortes e a estabilização em seu segmento de tecnologia de defesa impulsionaram o sentimento do mercado. Como player relevante no setor de segurança, a empresa está bem posicionada em projetos de defesa europeus e pode se beneficiar do aumento dos orçamentos militares e da demanda por sistemas eletrônicos e de radar.

RENK Group (R3NK.DE) : subiu 1,5% após ter sua classificação elevada. A empresa confirmou uma carteira robusta de pedidos e resultados financeiros acima do esperado, reforçando a estabilidade de suas margens. O mercado também se mostra positivo devido ao aumento das preocupações com segurança na Europa e nos EUA, o que pode impulsionar a demanda por seus produtos.



