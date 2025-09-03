Destaques da manha 03.09.25

- Wall Street fechou em baixa ontem, refletindo as preocupações do mercado com a renovada incerteza comercial e com o índice ISM de manufatura mais fraco do que o esperado. Os futuros indicam pessimismo contínuo para a sessão de hoje (US500: -0,3%, EU50: -0,3%).
- Donald Trump anunciou que pedirá à Suprema Corte uma revisão acelerada da decisão de um tribunal de apelações que declarou a maioria de suas tarifas ilegais. Ele alertou que a remoção das tarifas prejudicaria a economia dos EUA, responsabilizando a decisão pelas quedas no mercado de ações. A aplicação foi adiada até 14 de outubro para permitir tempo para a decisão da Suprema Corte.
- As exportações de GNL dos EUA atingiram um recorde de 9,33 milhões de toneladas em agosto, impulsionadas pelo aumento da produção em Plaquemines. A Europa continuou como principal compradora, importando 6,16 milhões de toneladas (66%), acima de julho. A demanda caiu na Ásia e na América Latina.
- Na região Ásia-Pacífico, as quedas dominaram, impulsionadas pela incerteza comercial, dados mistos do PMI chinês e realização de lucros. O AU200.cash recuou pelo 4º pregão seguido (-1,25%), enquanto CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) e o Nikkei 225 do Japão (JP225: -0,55%) também caíram, embora as perdas japonesas tenham sido atenuadas por ganhos de algumas exportadoras (ex.: Canon: +0,5%).
- O PIB da Austrália cresceu acima do esperado no 2º trimestre, 0,6% t/t (previsão: 0,5%; anterior: 0,3%). O crescimento foi impulsionado pelo consumo privado (essenciais e itens discricionários como lazer, cultura e cafés) e pelos gastos do governo (0,2 pp). As exportações líquidas permaneceram positivas apesar das tarifas, enquanto os investimentos caíram com a conclusão de diversos projetos de infraestrutura.
- O PIB da Coreia do Sul também superou as expectativas no 2º trimestre, crescendo 0,7% t/t (previsão e anterior: 0,6%).
- O PMI de serviços Caixin da China subiu inesperadamente para uma máxima de 15 meses (53 vs previsão 52,4; anterior 52,6), impulsionado principalmente pelo crescimento de novos negócios. No entanto, as margens continuam pressionadas pelo aumento dos salários e custos de materiais, levando empresas a cortar empregos.
- O dólar se fortaleceu contra a maioria das moedas pelo segundo pregão seguido, com maiores ganhos frente a moedas emergentes (ex.: USDPLN: +0,2%). A pressão sobre a libra continua após a forte venda de títulos de 30 anos do Reino Unido (GBPUSD: -0,2% a 1,336). O iene estendeu perdas (USDJPY: +0,2%), enquanto o dólar australiano (AUDUSD: -0,1%) e o euro (EURUSD: -0,1% a 1,1628) mostraram maior resistência.
- O petróleo passou por uma correção após os ganhos recentes (Brent e WTI: -0,4%), enquanto o gás natural caiu 0,5%, ficando próximo ao preço de abertura de ontem.
- O ouro desacelerou sua forte alta, mas manteve-se acima do recorde de US$ 3.500/oz (-0,05% a US$ 3.530/oz). A prata também corrigiu (-0,5% a US$ 40,69/oz).
