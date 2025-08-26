Destaques da manhã (26.08.2025)

- As ações na região APAC estão em sua maioria em queda após a sessão mais fraca de ontem nos mercados globais, apesar da reação positiva de sexta-feira aos comentários de Powell. Os futuros dos índices europeus sugerem uma abertura em baixa. O contrato futuro do Euro Stoxx 50 (EU50) está atualmente em queda de quase 0,4%.
- A taxa de câmbio EUR/USD permanece acima de 1,16; USD/JPY está em torno de 148. O euro é atualmente a moeda com melhor desempenho, enquanto o NZD apresenta quedas mais acentuadas.
- Trump ameaçou tarifas adicionais sobre países que imponham impostos digitais ou regulamentações consideradas discriminatórias contra empresas de tecnologia dos EUA. Caso essas medidas não sejam retiradas, os EUA imporão restrições às exportações de tecnologia e semicondutores, bem como tarifas sobre as exportações desses países para os EUA.
- O presidente Trump anunciou publicamente a demissão imediata de Lisa Cook de sua posição como membro do Conselho do Federal Reserve (Fed). Lisa Cook rejeitou as alegações, afirmando que não existem fundamentos para sua demissão e que não pretende renunciar; o presidente não tem autoridade formal para destituí-la. Cook pretende continuar exercendo suas funções no Fed.
- O RBA continua a ver riscos significativos decorrentes da política tarifária dos EUA em sua ata, embora os piores cenários tenham sido evitados até agora. O Conselho do RBA avaliou que pode haver necessidade de novos cortes de juros ao longo do próximo ano – existem argumentos tanto para um ritmo gradual quanto para um ritmo mais acelerado de afrouxamento. A situação do mercado de trabalho permanece moderadamente tensa, a inflação está ligeiramente acima da meta e a demanda doméstica continua crescendo. A política monetária atual é descrita como moderadamente restritiva; há discussão sobre se um ciclo gradual ou mais rápido de cortes seria melhor – a decisão dependerá dos dados vindos das economias globais. O RBA considerou acelerar o ritmo de redução de seu portfólio de títulos, mas isso foi considerado desnecessário neste momento.
- No início do dia, observamos quedas generalizadas no mercado de commodities energéticas (gás natural e petróleo), enquanto os metais preciosos estão em alta devido à persistente incerteza do mercado.
- Os eventos de hoje incluem pedidos de bens duráveis nos EUA (julho), índice de confiança do consumidor do Conference Board (agosto), projeção de PIB do Fed de Atlanta, atas do Riksbank, decisão do NBH (Hungria), conversas sobre o programa nuclear do Irã, discursos de membros do Fed e do BoE, além de leilões de títulos na Itália e nos EUA.
