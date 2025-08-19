Dólar Americano frente ao Dólar Canadense sobe após divulgação de CPI dentro do esperado 📌

Canadá: Dados de inflação de julho em foco
Os dados de inflação divulgados hoje no Canadá mostraram leituras em linha com as expectativas do mercado:
-
Trimmed CPI: 3,0% a.a. (previsto 3,0%, anterior 3,0%)
-
CPI geral: 1,7% a.a. (previsto 1,7%, anterior 1,9%)
-
Median CPI: 3,1% a.a. (previsto 3,1%, anterior 3,0%)
-
Common CPI: 2,6% a.a. (previsto 2,7%, anterior 2,6%)
-
Core CPI: 2,6% a.a. (anterior 2,7%), 0,1% m/m (previsto 0,4%, anterior 0,1%)
O CPI geral desacelerou para 1,7% a.a. em julho (ante 1,9% em junho), com aumento mensal de 0,3% (+0,1% ajustado sazonalmente). O principal fator de desaceleração foi a queda de 16,1% a.a. no preço da gasolina. Excluindo gasolina, a inflação manteve-se em 2,5%.
Principais influências:
-
Abrigo: +3,0% a.a., com aluguéis +5,1% e crescimento mais lento dos juros hipotecários
-
Alimentos: +3,4% a.a.
-
Gás natural: -7,3% a.a. (ante -14,1% em junho)
-
Regiões: A maioria das províncias desacelerou, exceto Newfoundland e Labrador, onde a inflação acelerou devido a preços mais altos de eletricidade
-
Fonte: xStation5
