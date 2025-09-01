Dólar Australiano em foco (01.09.2025)

Fatos:

O AUD/USD está sendo negociado acima das médias móveis exponenciais de 30 e 100 dias (EMA30 – roxo claro, EMA100 – roxo escuro).

Um tribunal federal de apelações dos EUA decidiu que as tarifas recíprocas impostas por Donald Trump eram ilegais, caracterizando abuso da prerrogativa presidencial de tomada de decisão em caráter de emergência.

O IPC mensal da Austrália subiu para o nível mais alto desde julho de 2024 (2,8%), enquanto o PMI de Manufatura Caixin da China superou as expectativas, atingindo 50,5 (previsão 49,7; anterior 49,5).

Fonte: XStattion

Opinião:

O dólar australiano encontrou resistência hoje no nível de 78,6% de retração de Fibonacci da atual consolidação no gráfico diário (D1), mas o sentimento mais amplo em relação ao USD indica pressão crescente de baixa sobre a moeda norte-americana. Além disso, os compradores estão defendendo claramente a região de 0,65500, com o AUD adicionalmente apoiado por dados mais fortes de atividade na China e pela alta do CPI na Austrália.

O mercado aguarda com expectativa a série de dados de emprego desta semana, especialmente importantes antes da próxima decisão do Federal Reserve. O próximo relatório será o Índice ISM de Manufatura, amanhã. Embora o dado principal seja esperado em alta de 48 para 49, o subíndice de emprego vem em tendência de queda há meses (última leitura em 43,4). Uma nova fraqueza reforçaria as apostas em um Fed mais dovish (o mercado de swaps precifica atualmente 88% de chance de corte de 25 pb em setembro), pressionando ainda mais o USD. Enquanto isso, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) provavelmente adotará mais cautela em relação a novos afrouxamentos, após a recente alta da inflação para 2,8% a/a.

No médio prazo, o dólar também seguirá pressionado pelas disputas entre Trump e o Federal Reserve (como o processo movido por Lisa Cook) e pela incerteza em relação às tarifas, consideradas em grande parte ilegais pelo tribunal de apelações no fim de semana. A erosão da confiança no USD também se reflete no rali dos metais preciosos (ouro, prata).

Metodologia:

A recomendação foi baseada na análise técnica do gráfico AUD/USD e na análise fundamental das economias respectivas (juros). A direção da recomendação foi determinada pelas médias móveis (curta acima da longa, indicando tendência de alta), pelo fluxo de capitais saindo do USD devido a fatores institucionais e pelas expectativas sobre os caminhos de política monetária na Austrália e nos EUA.

Os níveis de Take Profit (TP) foram determinados com base na retração de Fibonacci e na metodologia de Price Action. O Stop Loss (SL) foi posicionado levemente abaixo da retração de 50% de Fibonacci da atual consolidação, que coincide com a EMA30 (roxo claro). O TP1 foi definido no limite superior da consolidação, enquanto o TP2 foi posicionado na máxima local rompida em 24 de julho.