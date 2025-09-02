Dólar Australiano em foco

Fatos:
O par AUDUSD está negociando abaixo da média móvel de 100 períodos no gráfico H1.
O par rompeu o suporte em 0,6520–0,6515.
Opinião:
O AUDUSD vinha em tendência de alta desde 22 de agosto, mas o par pode estar passando por uma reversão de tendência. No gráfico H1, é possível observar que o preço rompeu o limite inferior da estrutura 1:1, o que, segundo a estratégia Overbalance, pode indicar um movimento de baixa mais amplo. Além disso, o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos no H1, reforçando o cenário de baixa. Enquanto o preço permanecer abaixo da faixa de 0,6520–0,6515, um movimento descendente adicional é provável.
Recomendamos operar vendido no AUDUSD a mercado, com dois alvos: 0,6475 e 0,6430. Sugerimos também colocar um stop loss em 0,6530.
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.