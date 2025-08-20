Dólar estável antes da ata do FOMC 💲

O índice do dólar continua consolidado em torno do nível 98, próximo ao suporte de 61,8% de Fibonacci, poucas horas antes da divulgação da ata da última reunião do FOMC. Os mercados parecem estar “prendendo a respiração” antes do discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, na sexta-feira, que pode estabelecer um pivô claro para a política monetária dos EUA — e, por extensão, para o dólar.

Principais destaques da última reunião do FOMC:

A reunião de julho marcou a primeira dissidência dupla em anos, com os governadores Waller e Bowman votando por um corte de 25 pontos-base, em contraste com o restante do Comitê.

A coletiva de Powell teve um tom marcadamente hawkish. Notavelmente, ele disse que o Fed está, na prática, “olhando além” da inflação, abstendo-se de elevar os juros apesar da continuidade da transferência dos custos tarifários aos consumidores.

O mercado de trabalho permanece como principal fator para as decisões de política monetária, com o desemprego atualmente visto como o indicador mais relevante para a trajetória das taxas.

A ata pode revelar como os membros do FOMC enxergam variáveis econômicas-chave (inflação, desemprego, payroll) e lançar luz sobre as divisões a respeito do nível apropriado para os juros.

Apesar do tom hawkish de Powell, o FOMC está claramente dividido sobre novos estímulos. A reunião de julho terminou com um raro placar de 9 a 2, com Bowman e Waller pressionando por cortes. Desde então, ambos reiteraram suas opiniões: Waller alertou que o Fed corre o risco de ser reativo demais e ficar “atrás da curva”, enquanto Bowman argumentou que a inflação causada por tarifas é temporária e não deve justificar taxas elevadas. Powell reconheceu que o raciocínio deles é válido em sua coletiva.

Embora a inflação tenha sido minimizada em julho, dados subsequentes — em especial a alta da inflação subjacente e o salto inesperado nos preços ao produtor — podem acentuar as divisões dentro do Fed. O próximo discurso de Powell em Jackson Hole pode trazer uma guinada inesperada, sinalizando renovada preocupação com o duplo risco de uma inflação persistente e um mercado de trabalho em enfraquecimento.

Atualmente, os mercados precificam 83,6% de chance de um corte de 25 pontos-base na reunião de 16–17 de setembro. Enquanto isso, Trump continua pressionando por mais afrouxamento. Waller e Bowman também são vistos como potenciais sucessores de Powell quando seu mandato expirar em maio de 2026.

Por ora, o dólar e os rendimentos dos Treasuries de 10 anos permanecem estáveis, embora a volatilidade possa retornar ainda nesta semana com o discurso de Powell em Jackson Hole.

