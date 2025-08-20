Dólar estável antes da divulgação da ata do FOMC 💲

Dólar se mantém estável antes da ata do FOMC 💲

O índice do dólar continua consolidado em torno do nível 98, próximo ao retraimento de 61,8% de Fibonacci, poucas horas antes da divulgação da ata da última reunião do FOMC. Os mercados parecem estar “respirando” antes do discurso de sexta-feira do presidente do Fed, Jerome Powell, que pode definir um ponto de inflexão claro para a política monetária dos EUA — e, por consequência, para o dólar.

Principais pontos da última reunião do FOMC:

A reunião de julho marcou o primeiro dissenso duplo em anos, com os governadores Waller e Bowman votando por um corte de 25 pontos-base, em contraste com o restante do Comitê.

A coletiva de Powell teve tom claramente hawkish. Notavelmente, ele afirmou que o Fed está efetivamente “olhando além” da inflação, abstendo-se de aumentar os juros apesar da contínua repercussão dos custos tarifários aos consumidores.

O mercado de trabalho permanece como o principal motor para decisões de política, com o desemprego sendo atualmente visto como o indicador mais importante para a definição do outlook de juros.

A ata pode revelar como os membros do FOMC enxergam variáveis econômicas-chave (inflação, desemprego, NFP) e esclarecer divisões sobre o nível apropriado de taxas de juros.

Apesar das observações hawkish de Powell, o FOMC está claramente dividido sobre novos cortes. A reunião de julho terminou com uma rara votação de 9-2, com Bowman e Waller defendendo cortes. Ambos reiteraram suas posições desde então: Waller alertou que o Fed corre risco de ser “reativo demais” e ficar “atrás da curva”, enquanto Bowman argumentou que a inflação impulsionada por tarifas é temporária e não justifica manter os juros elevados. Powell reconheceu a validade dos argumentos durante a coletiva.

Embora a inflação tenha sido minimizada em julho, dados subsequentes — particularmente o aumento da inflação core e a alta inesperada nos preços ao produtor — podem acirrar as divisões dentro do Fed. O discurso de Powell no Jackson Hole pode trazer um pivô inesperado, sinalizando nova preocupação com os riscos duplos de inflação persistente e enfraquecimento do mercado de trabalho.

Atualmente, os mercados precificam uma probabilidade de 83,6% de corte de 25 pontos-base na reunião de 16–17 de setembro. Enquanto isso, Trump continua pressionando por novo afrouxamento. Waller e Bowman também são vistos como possíveis sucessores de Powell quando seu mandato expirar em maio de 2026.

Por ora, o dólar e os rendimentos dos títulos americanos de 10 anos permanecem estáveis, embora a volatilidade possa retornar ainda esta semana com o discurso de Powell no Jackson Hole.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

