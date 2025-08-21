Dólar ganha força antes de Jackson Hole e com dados fortes de PMI 💲📣

Os índices dos EUA tentaram reduzir as perdas no final da sessão, mas a pressão vendedora sobre as ações americanas permanece. Atualmente, o US500 cai 0,42%, o US100 recua 0,51%, enquanto o US2000 apresenta pouca variação.

O dólar é uma das moedas mais fortes do G10 hoje, ao lado da coroa norueguesa (NOK) e do dólar neozelandês (NZD), enquanto o iene japonês (JPY) é o claro destaque negativo. A força do dólar decorre de comentários hawkish do membro da Fed, Hammack, e de números excepcionalmente fortes de PMI. Como resultado, as expectativas de um corte de juros em setembro caíram para 73,5%.

Por outro lado, os pedidos de auxílio-desemprego e o índice da Fed da Filadélfia vieram abaixo das previsões, mas a reação do mercado foi rapidamente ofuscada pela divulgação anterior dos PMIs.

Hammack fez comentários decididamente hawkish, descartando a probabilidade de um corte em setembro. Ele destacou que a inflação continua muito alta, que o mercado de trabalho está equilibrado e que o Fed deve focar em conter as pressões de preços. Neste momento, ele não vê justificativa para retomar o afrouxamento monetário.

Separadamente, o Departamento de Justiça pediu ao presidente da Fed, Jerome Powell, a demissão da governadora Lisa Cook, em meio a acusações de possível fraude hipotecária relacionada a imóveis.

No lado corporativo, a Walmart divulgou resultados sólidos para o segundo trimestre de 2025, mas o ritmo de crescimento decepcionou em relação às altas expectativas, e as preocupações com a avaliação pesaram bastante. As ações ampliaram as perdas para mais de 4%.

As vendas de casas usadas nos EUA em julho ficaram em 4,01 milhões, acima das expectativas (3,92M) e do dado anterior (3,93M), marcando um aumento de 2%, em contraste com as previsões de uma pequena queda.

Na Europa, os dados preliminares de confiança do consumidor na Zona do Euro para julho caíram para -15,5, pior do que a expectativa de -14,7 e também abaixo da leitura anterior (-14,7).

O gás natural (NATGAS) subiu quase 6% após a rolagem de contratos, com o impulso altista sustentado pelos dados da EIA, que mostraram um aumento de estoques menor do que o esperado.

Enquanto isso, as criptomoedas ampliaram as perdas:

Bitcoin caiu 1,60%, para US$ 112.440

Ethereum recuou 2,20%, para US$ 4.240

O valor combinado de mercado das altcoins caiu 1,70%, para US$ 1,02 trilhão.

