Estoques de petróleo caem mais do que o esperado

Principais dados:
-
Estoques de petróleo: -2,4 milhões de barris (previsão: -2 milhões; anterior: -6,0 milhões)
-
Gasolina: -1,2 milhão de barris (previsão: -1,6 milhão; anterior: -2,7 milhões)
-
Destilados: -1,786 milhão de barris (previsão: +0,5 milhão; anterior: +2,3 milhões)
As taxas de utilização das refinarias caíram 2 pontos percentuais em relação à semana passada, mas ainda assim observamos uma queda significativa nos estoques.
- Os estoques de petróleo bruto caíram 2,4 milhões de barris.
- Os estoques de gasolina e destilados também registraram recuos relevantes.
A forte demanda por combustíveis persiste, apoiando a recuperação contínua dos preços do petróleo, que se aproximam da faixa de US$ 64 por barril.
Fonte: xStation5
________
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.