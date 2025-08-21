Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
Euro Dólar recua após dados fortes de PMI

11:17 21 de agosto de 2025

EUA: PMI de agosto mostra forte expansão econômica 📊

Os PMIs flash dos EUA para agosto de 2025 indicam crescimento sólido, com o Composite PMI subindo para 55,4 (julho: 55,1), maior nível em oito meses. A atividade manufatureira se recuperou fortemente, com o PMI de manufatura atingindo 53,3 (anterior 49,8), enquanto o setor de serviços manteve expansão robusta em 55,4.

O mercado de trabalho mostra aceleração, com contratações no ritmo mais rápido em três anos, impulsionadas pelo aumento da demanda. No entanto, os custos de insumos relacionados a tarifas atingiram a maior alta desde o início de 2023, e a inflação de preços de venda chegou ao patamar mais elevado em três anos, indicando pressões inflacionárias de curto prazo, apesar das perspectivas de crescimento positivas.

