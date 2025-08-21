Euro Dólar recua após dados fortes de PMI

EUA: PMI de agosto mostra forte expansão econômica 📊

Os PMIs flash dos EUA para agosto de 2025 indicam crescimento sólido, com o Composite PMI subindo para 55,4 (julho: 55,1), maior nível em oito meses. A atividade manufatureira se recuperou fortemente, com o PMI de manufatura atingindo 53,3 (anterior 49,8), enquanto o setor de serviços manteve expansão robusta em 55,4.

O mercado de trabalho mostra aceleração, com contratações no ritmo mais rápido em três anos, impulsionadas pelo aumento da demanda. No entanto, os custos de insumos relacionados a tarifas atingiram a maior alta desde o início de 2023, e a inflação de preços de venda chegou ao patamar mais elevado em três anos, indicando pressões inflacionárias de curto prazo, apesar das perspectivas de crescimento positivas.

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U