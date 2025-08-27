Euro Dólar rompe o nível de 1,1600 💡

O dólar norte-americano mantém sua recuperação, com o par EURUSD rompendo abaixo das mínimas das últimas duas semanas. A curva de juros dos EUA apresentou forte inclinação, com o spread entre os títulos de 2 anos e 30 anos atingindo 126 pontos-base, o maior nível em mais de três anos. Na Europa, os índices acionários chegaram a abrir em alta, mas rapidamente perderam força, com os bancos liderando as quedas após notícias de que a Itália pode utilizar os lucros do setor para reforçar as contas públicas. O setor de tecnologia europeu segue atrás do desempenho de suas contrapartes nos EUA, com os mercados aguardando sinais sobre a demanda por inteligência artificial após a divulgação dos resultados da Nvidia. A força atual do dólar é explicada principalmente pela fraqueza do euro, pelas quedas das ações bancárias europeias em meio à incerteza política na França e pelas últimas notícias do setor bancário italiano.

Mais uma vez, os bancos são os que mais pesam sobre os mercados europeus.



Fonte: xStation

O par EURUSD já acumula queda de 0,5% no dia, negociando abaixo da barreira psicológica de 1,1600. Caso a pressão vendedora consiga manter o ritmo, a média móvel exponencial de 100 dias (EMA100), que conteve as quedas no fim de julho, pode se mostrar um suporte chave. Por outro lado, a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) segue como um importante nível de resistência.

Fonte: xStation

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

