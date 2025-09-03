Leia mais
Euro frente ao Iene Japones em foco

10:15 3 de setembro de 2025

Fatos:

  • O par recuou da zona de suporte em 172,90

  • O EURJPY rompeu acima do limite superior da formação de triângulo no intervalo H4

Opinião:
No gráfico H4, é possível observar que o EURJPY rompeu acima do limite superior da formação de triângulo, sinalizando uma possível retomada da tendência de alta. Além disso, o par superou a resistência horizontal em 172,90, que agora atua como suporte. Segundo a análise técnica clássica, enquanto o preço se mantiver acima desse suporte, é esperado que continue a subir. Recomendamos entrar comprado no EURJPY a preço de mercado, com dois alvos: 173,80 e 174,27, e stop loss em 172,72.

