Euro frente ao Iene Japones em foco

Fatos:
-
O par recuou da zona de suporte em 172,90
-
O EURJPY rompeu acima do limite superior da formação de triângulo no intervalo H4
Opinião:
No gráfico H4, é possível observar que o EURJPY rompeu acima do limite superior da formação de triângulo, sinalizando uma possível retomada da tendência de alta. Além disso, o par superou a resistência horizontal em 172,90, que agora atua como suporte. Segundo a análise técnica clássica, enquanto o preço se mantiver acima desse suporte, é esperado que continue a subir. Recomendamos entrar comprado no EURJPY a preço de mercado, com dois alvos: 173,80 e 174,27, e stop loss em 172,72.
Fonte: xStation5
