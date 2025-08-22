Fed Collins comenta sobre a economia dos EUA 🏛️ Euro Dólar avança

Fed Collins aponta incertezas sobre política monetária dos EUA 🏛️ EURUSD em alta

Susan Collins, presidente do Federal Reserve de Boston, declarou hoje à Bloomberg que ainda há elevada incerteza em relação às próximas decisões do Fed, uma vez que permanecem relevantes tanto os riscos de inflação quanto o desaquecimento do mercado de trabalho. O par euro-dólar avançou após suas falas.

Principais pontos do discurso de Collins:

A política monetária está modestamente restritiva , o que considera adequado.

Não está particularmente preocupada com uma alta nas expectativas de inflação.

Os riscos do duplo mandato (pleno emprego e estabilidade de preços) estão em equilíbrio delicado .

Ainda não há decisão firme sobre o que será feito na próxima reunião.

O crescimento do emprego está desacelerando, mas há argumentos para aguardar mais tempo .

Não descarta um impacto maior e mais persistente das tarifas sobre a inflação.

Nos diálogos pelo distrito do Fed de Boston, há muitas menções sobre inflação.

Está focada em como os riscos negativos estão evoluindo , reconhecendo tanto riscos de alta para a inflação quanto de queda no mercado de trabalho.

O Fed não pode esperar a eliminação de todas as incertezas para agir.

Fundamentais da economia permanecem relativamente sólidos.

Desde a manhã, o dólar norte-americano vem se enfraquecendo frente ao euro. Investidores aguardam agora o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, previsto para as 16h00 (horário de Brasília) em Jackson Hole.

Fonte: xStation5

