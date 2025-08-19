Ganhos em tecnologia não são suficientes, mercado aguarda o FED

Panorama geral

Os principais índices acionários dos EUA abriram a sessão de quarta-feira em sentimento moderadamente neutro. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq mostram pequenas quedas. O mercado encontra-se em modo de espera, com investidores adotando cautela nas próximas sessões, já que tanto os dados macroeconômicos quanto os sinais do Federal Reserve serão cruciais.

O otimismo é parcialmente sustentado por dados melhores que o esperado no setor imobiliário. Os inícios de construção em julho aumentaram em 5,2% mês a mês, sugerindo atividade sustentada no setor de construção.

Os investidores se preparam para a divulgação dos resultados trimestrais de grandes varejistas americanos, como Walmart, Target e Home Depot. Esses números serão importantes para avaliar a saúde do consumidor americano, responsável por quase 70% do PIB total dos EUA. O tom e as perspectivas desses relatórios podem influenciar a direção futura dos índices acionários.

Além disso, cresce a atenção em torno do próximo simpósio de Jackson Hole, programado para o final desta semana. É lá que Jerome Powell e outros dirigentes do banco central podem delinear o arcabouço da política monetária futura. A atenção especial estará em sinais sobre um possível “pouso suave” da economia americana e na abordagem do Fed em relação às taxas de juros em meio à desaceleração da inflação e aos dados mistos do mercado de trabalho.

Nesse ambiente, a atividade dos investidores pode permanecer limitada até que haja maior clareza sobre as perspectivas econômicas e de política monetária.

Nasdaq 100 (intervalo H1)

No início da sessão de terça-feira, os futuros do US100 aprofundaram as quedas, continuando a correção que começou na semana passada. Após tentativas malsucedidas de retomar a tendência de alta, o preço rompeu as médias móveis de curto prazo, que anteriormente atuavam como resistência. A configuração atual sugere continuação da tendência de baixa.

Notícias corporativas

Intel (INTC.US)

As ações da Intel sobem 7% após o anúncio de que o SoftBank Group concordou em comprar US$ 2 bilhões em ações da empresa. Esse apoio de um investidor estratégico pode influenciar positivamente a confiança do mercado na Intel e em suas perspectivas de crescimento de longo prazo. A Intel é um dos maiores fabricantes de semicondutores do mundo e um fornecedor-chave de processadores para PCs, servidores e para o mercado crescente de inteligência artificial.

Palo Alto Networks (PANW.US)

As ações da Palo Alto Networks avançam 6% após resultados trimestrais melhores que o esperado e uma revisão positiva das projeções financeiras para 2026. As receitas e o lucro por ação superaram o consenso do mercado, impulsionando o sentimento dos investidores. A empresa também planeja adquirir a CyberArk por aproximadamente US$ 25 bilhões, o que pode fortalecer sua posição como líder em cibersegurança. A Palo Alto é uma das maiores fornecedoras globais de serviços de segurança de rede e nuvem.

Iovance (IOVA.US)

As ações da Iovance sobem 6% após o órgão regulador de saúde do Canadá aprovar seu primeiro medicamento baseado em terapia celular para tratar melanoma avançado. Isso marca um passo importante na expansão internacional da empresa e pode impulsionar o aumento da receita fora dos EUA. A Iovance é uma biotecnológica especializada em terapias imunológicas contra o câncer.

Home Depot (HD.US)

As ações da Home Depot sobem mais de 3%, apesar de resultados do 2º trimestre ligeiramente abaixo das expectativas — o lucro por ação ajustado foi de US$ 4,68 (versus US$ 4,72 projetados), enquanto a receita chegou a US$ 45,28 bilhões (projeção: US$ 45,41 bilhões).

