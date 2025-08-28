Gás natural sobe após relatório semanal da EIA 📌

Variação dos estoques de gás natural (EIA, em bilhões de pés cúbicos):
-
Atual: +18B
-
Previsão: +27B
-
Anterior: +13B
________
