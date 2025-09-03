Heico cai 10% em relação à máxima histórica 📉 O que vem a seguir para a gigante de nicho aeroespacial?

As ações da Heico (HEI.US) estiveram entre as maiores vencedoras dos últimos meses, com forte desempenho e liderando ganhos no setor industrial dos EUA ao lado de nomes como Curtiss Wright e RTX Corp. Por outro lado, o papel recuou quase 10% desde a máxima histórica, e a reação eufórica aos últimos resultados rapidamente foi substituída por pressão vendedora. Está claro que companhias norte-americanas com cadeias de suprimento curtas e seguras, fornecendo componentes e serviços não apenas para empresas privadas, mas também para o Pentágono e o setor espacial, devem ter um desempenho sólido nos próximos trimestres. Então, por que as ações da Heico caíram?

Heico domina nichos do setor aeroespacial

A empresa é uma das líderes no segmento, fornecendo serviços de manutenção de aeronaves, peças críticas de reposição e substitutos OEM de alta qualidade — permitindo que empresas e instituições economizem em componentes essenciais que vão de eletrônicos a elementos estruturais.

Nos últimos meses, cresceu a especulação em torno de possíveis aumentos nos pedidos do Pentágono, uma vez que o Departamento de Defesa frequentemente paga preços elevados a fornecedores OEM, tornando a Heico uma alternativa natural.

No 3º trimestre de 2025, a companhia reportou US$ 1,15 bilhão em vendas e US$ 177,34 milhões em lucro líquido, crescimento anual de quase 20% e 30%, respectivamente. Há décadas, a Heico adota uma estratégia agressiva de aquisições, absorvendo empresas de nicho e estratégicas para fortalecer sua posição no longo prazo. Isso a tornou um elo quase insubstituível no setor aeroespacial, com pedidos crescentes tanto para missões militares quanto espaciais. Em 2025, já adquiriu cinco novas companhias.

A Heico projeta que suas receitas anuais chegarão a US$ 5,4 bilhões até 2028, o que implica crescimento médio anual de 8%. Mais importante, espera gerar quase US$ 1 bilhão em lucro líquido até lá, crescimento médio de 15% em relação aos ~US$ 700 milhões de lucro líquido estimados para este ano. Esse cenário sugere que as aquisições não diluirão significativamente as margens, ao mesmo tempo em que os custos associados ajudarão a criar um “efeito bola de neve” de crescimento escalável.

Heico no gráfico (H1 e D1)

Ontem, o papel fechou a US$ 315 por ação. Logo acima desse nível estão as médias móveis exponenciais de 50 e 200 períodos no gráfico horário (EMA50 e EMA200). Uma quebra acima de US$ 316 hoje poderia abrir espaço para um novo teste das máximas históricas. O consenso de mercado é de que o negócio da Heico segue em expansão. A única preocupação é a avaliação, que mesmo após a recente correção, continua em múltiplos historicamente elevados de preço/lucro (P/E) e preço/vendas (P/S).

Um crescimento médio de 8% nas receitas e de ~15% nos lucros não justifica plenamente múltiplos em torno de 60 vezes lucros — embora a previsibilidade do negócio e a dominância em indústrias de nicho praticamente garantam perspectivas de longo prazo. Essa dinâmica tem levado a episódios periódicos de sobrevalorização. Por outro lado, as projeções da própria empresa podem ser defensivas demais, deixando margem para surpresa positiva caso os investidores percebam melhora nas margens e efeitos rápidos das aquisições.

Atualmente, as ações testam a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja) no gráfico diário. Uma queda sustentada abaixo desse nível poderia abrir espaço para teste da EMA200, próxima a US$ 282 por ação. Em contrapartida, um rompimento acima sugeriria novo teste da faixa superior do canal de preços em torno de US$ 328.



Fonte: xStation5

—

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.