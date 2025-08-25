Índice de Manufatura de Dallas abaixo das expectativas

Atividade Industrial do Fed de Dallas
Atual: -1,8% (previsão 0,9%, anterior 0,9%)
O setor industrial na região de Dallas enfraqueceu mais do que o esperado. Isso sinaliza que a produção e a atividade econômica na área diminuíram, o que pode indicar problemas na economia local ou um enfraquecimento mais amplo da indústria.
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
