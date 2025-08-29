Leia mais
Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan: expectativas de inflação menores e sentimento misto dos consumidores nos EUA 🏛️

12:07 29 de agosto de 2025

Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (final de agosto): 58,2 (previsão 58,6; anterior 58,6)

  • Condições Atuais: 61,7 (previsão 60,8; anterior 60,9)
  • Expectativas: 55,9 (previsão 57,5; anterior 57,2)
  • Expectativa de inflação em 1 ano: 4,8% (previsão 5,0%; anterior 4,9%)
  • Expectativa de inflação em 5–10 anos: 3,5% (previsão 3,9%; anterior 3,9%)

Embora os dados da UoM reflitam as expectativas dos participantes da pesquisa ao longo de um horizonte temporal relativamente longo, a queda antecipada nas pressões futuras de preços pode, em certa medida, influenciar seu comportamento de precificação de curto prazo.

Fonte: Reuters

