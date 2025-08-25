Índice Ifo acima do esperado – Euro Dólar abaixo de 1,17

Última Hora: Índice Ifo de Confiança Empresarial da Alemanha acima do esperado – EURUSD abaixo de 1,17

O Índice de Clima Empresarial Ifo da Alemanha para agosto ficou em 89 pontos (expectativa: 86,8; anterior: 88,6).

Condições atuais: 86,4 (expectativa: 86,7; anterior: 86,5)

Expectativas futuras: 91,6 (expectativa: 90,3; anterior: 90,8)

Os dados do Ifo divulgados hoje, especialmente o índice de expectativas, vieram melhores do que o previsto, oferecendo um impulso ao sentimento empresarial alemão. Embora o índice de condições atuais tenha apresentado leve queda, a alta no índice de expectativas de 90,8 para 91,6 sugere que, apesar dos desafios contínuos, as empresas alemãs estão mais otimistas quanto ao futuro, o que já havia sido indicado pelos dados do PMI.

Este resultado indica que o setor manufatureiro alemão pode estar mostrando certa resiliência no terceiro trimestre. A estabilização do sentimento empresarial geral, mesmo após a decepção inicial com o acordo comercial EUA-UE, sugere que as empresas estão se adaptando ao ambiente atual e mantendo expectativas de recuperação econômica.

O EURUSD iniciou a sessão de segunda-feira em queda, mas avançou levemente após a divulgação dos dados.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

