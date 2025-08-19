Início de Construções nos EUA Acima das Estimativas 📈 O euro recua

Dados Econômicos – Estados Unidos (09h30 de Brasília)

Início de Construções – Julho: Atual: 1,428M Previsão: 1,290M Anterior: 1,358M

Início de Construções – Julho (MoM): Atual: +5,2% Anterior: +5,9%

Licenças de Construção – Julho: Atual: 1,354M Previsão: 1,390M Anterior: 1,393M

Licenças de Construção – Julho (MoM): Atual: -2,8% Anterior: -0,1%



Análise

Os inícios de construções superaram as expectativas do mercado pelo segundo mês consecutivo, atingindo o nível mais alto desde março. Essa recuperação pode ser interpretada como um sinal positivo para a saúde do consumidor norte-americano, já que uma maior construção de imóveis ajuda a compensar a alta recente no setor de aluguéis.

Entretanto, os altos preços dos imóveis e as taxas de juros elevadas continuam a pesar sobre as perspectivas de acessibilidade à casa própria.

No câmbio, o EUR/USD chegou a testar a média móvel exponencial de 100 períodos (EMA100) no gráfico de 30 minutos (M30), mas ainda encontra dificuldades para ampliar as quedas abaixo desse nível.

Fonte: xStation5

________

