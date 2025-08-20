IPC final da Zona do Euro em linha com as expectativas
Anual (YoY): 2% (previsão 2%, anterior 2%)
Mensal (MoM): 0% (previsão 0%, anterior 0,3%)
Núcleo anual: 2,3% (previsão 2,3%, anterior 2,3%)
Os dados de inflação confirmam as estimativas anteriores, deixando a reação do EURUSD contida.
O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.
