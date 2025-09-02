Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

ISM de manufatura dos EUA vem abaixo do esperado 🗽 Nasdaq tenta se recuperar

16:28 2 de setembro de 2025

ISM de Manufatura dos EUA – Agosto

  • PMI: 48,7 (previsão 49, anterior 48,0)

  • Novas encomendas: 51,4 (previsão 48, anterior 47,1)

  • Emprego: 43,8 (previsão 45, anterior 43,4)

  • Preços pagos: 63,7 (previsão 65, anterior 64,8)

S&P Global PMI de Manufatura Final (Agosto): 53,0 (previsão 53,3, anterior 53,3)

Gastos com Construção (MoM): -0,1% (previsão -0,1%, anterior -0,4%)

Análise

A leitura de hoje do setor de manufatura nos EUA tende a ser positiva para as ações:

  • O índice de preços veio abaixo do nível de julho (enquanto o mercado esperava aceleração), sinalizando que um novo surto inflacionário não é garantido – embora o nível siga elevado.

  • O indicador de novas encomendas superou com folga as expectativas, sugerindo demanda resiliente.

  • O ponto negativo ficou com o emprego, que manteve sinal de fraqueza.

Este é o primeiro dado macroeconômico relevante para o Fed antes da reunião de setembro e aumenta a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros.

