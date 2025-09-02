ISM de manufatura dos EUA vem abaixo do esperado 🗽 Nasdaq tenta se recuperar

ISM de Manufatura dos EUA – Agosto
PMI: 48,7 (previsão 49, anterior 48,0)
Novas encomendas: 51,4 (previsão 48, anterior 47,1)
Emprego: 43,8 (previsão 45, anterior 43,4)
Preços pagos: 63,7 (previsão 65, anterior 64,8)
S&P Global PMI de Manufatura Final (Agosto): 53,0 (previsão 53,3, anterior 53,3)
Gastos com Construção (MoM): -0,1% (previsão -0,1%, anterior -0,4%)
Análise
A leitura de hoje do setor de manufatura nos EUA tende a ser positiva para as ações:
O índice de preços veio abaixo do nível de julho (enquanto o mercado esperava aceleração), sinalizando que um novo surto inflacionário não é garantido – embora o nível siga elevado.
O indicador de novas encomendas superou com folga as expectativas, sugerindo demanda resiliente.
O ponto negativo ficou com o emprego, que manteve sinal de fraqueza.
Este é o primeiro dado macroeconômico relevante para o Fed antes da reunião de setembro e aumenta a probabilidade de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros.
