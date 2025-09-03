Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
JOLTS fica abaixo das expectativas! 📉

16:09 3 de setembro de 2025

16h00 – O Bureau of Labor Statistics dos EUA publicou os resultados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey).

  • Vagas de emprego abertas: 7,181 milhões (esperado: 7,382 mi; anterior: 7,437 mi)

  • Demissões voluntárias (quits): 3,208 milhões (esperado: 3,136 mi; anterior: 3,142 mi)

  • Cortes de postos (layoffs): 1,808 milhões (esperado: 1,675 mi; anterior: 1,604 mi)

O dado de hoje veio mais fraco que o esperado, sinalizando um arrefecimento adicional no mercado de trabalho dos EUA. O número menor de vagas abertas, combinado a demissões mais altas, sugere que as empresas estão mais cautelosas com contratações e menos preocupadas com custos trabalhistas — o que pode ajudar a aliviar a pressão salarial.

No curto prazo, os mercados podem interpretar o resultado como suporte para uma postura mais dovish do Fed. ✅

