JOLTS fica abaixo das expectativas! 📉

16h00 – O Bureau of Labor Statistics dos EUA publicou os resultados do JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey).
Vagas de emprego abertas: 7,181 milhões (esperado: 7,382 mi; anterior: 7,437 mi)
Demissões voluntárias (quits): 3,208 milhões (esperado: 3,136 mi; anterior: 3,142 mi)
Cortes de postos (layoffs): 1,808 milhões (esperado: 1,675 mi; anterior: 1,604 mi)
O dado de hoje veio mais fraco que o esperado, sinalizando um arrefecimento adicional no mercado de trabalho dos EUA. O número menor de vagas abertas, combinado a demissões mais altas, sugere que as empresas estão mais cautelosas com contratações e menos preocupadas com custos trabalhistas — o que pode ajudar a aliviar a pressão salarial.
No curto prazo, os mercados podem interpretar o resultado como suporte para uma postura mais dovish do Fed. ✅