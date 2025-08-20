Lagarde (BCE): Acordos comerciais não eliminaram a incerteza

Discurso no Fórum Econômico Mundial
Em sua fala no World Economic Forum, Christine Lagarde destacou que a economia global enfrenta grandes desafios no momento. Apesar das tensões comerciais e da alta incerteza, o crescimento econômico permaneceu relativamente estável.
No 1º trimestre de 2025, o crescimento foi mais forte do que o previsto, impulsionado pelo efeito do “frontloading” — importações antecipadas antes da introdução de tarifas, o que também sustentou a economia da zona do euro.
O consumo privado e os investimentos tiveram impacto positivo, e o mercado de trabalho permaneceu estável, com o desemprego em 6,2%.
Impacto das tarifas e novos acordos
Lagarde observou que o crescimento na Europa desacelerou no 2º trimestre, à medida que as tarifas introduzidas começaram a afetar negativamente as exportações.
Ela ressaltou que, embora o novo acordo comercial entre UE e EUA reduza o risco do pior cenário de aumento tarifário, a incerteza ainda persiste, reforçando a necessidade de diversificação do comércio europeu e de aprofundar laços com outros parceiros econômicos.
Perspectivas futuras
Um novo enfraquecimento da economia é esperado no 3º trimestre, à medida que os efeitos anteriores do frontloading se dissipem.
As projeções de setembro serão cruciais para avaliar o impacto do acordo comercial com os EUA na zona do euro e servirão de base para as próximas decisões de política monetária.
Mercado de câmbio
O par EUR/USD registra ligeira queda hoje.
No mercado de moedas mais amplo, a libra esterlina apresenta bom desempenho.
Já o dólar neozelandês mostra quedas mais acentuadas.
Fonte: xStation5. Heat map de volatilidade cambial