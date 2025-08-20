Leia mais
Lagarde (BCE): Acordos comerciais não eliminaram a incerteza

10:09 20 de agosto de 2025

Discurso no Fórum Econômico Mundial

Em sua fala no World Economic Forum, Christine Lagarde destacou que a economia global enfrenta grandes desafios no momento. Apesar das tensões comerciais e da alta incerteza, o crescimento econômico permaneceu relativamente estável.

  • No 1º trimestre de 2025, o crescimento foi mais forte do que o previsto, impulsionado pelo efeito do “frontloading” — importações antecipadas antes da introdução de tarifas, o que também sustentou a economia da zona do euro.

  • O consumo privado e os investimentos tiveram impacto positivo, e o mercado de trabalho permaneceu estável, com o desemprego em 6,2%.

Impacto das tarifas e novos acordos

Lagarde observou que o crescimento na Europa desacelerou no 2º trimestre, à medida que as tarifas introduzidas começaram a afetar negativamente as exportações.

Ela ressaltou que, embora o novo acordo comercial entre UE e EUA reduza o risco do pior cenário de aumento tarifário, a incerteza ainda persiste, reforçando a necessidade de diversificação do comércio europeu e de aprofundar laços com outros parceiros econômicos.

Perspectivas futuras

  • Um novo enfraquecimento da economia é esperado no 3º trimestre, à medida que os efeitos anteriores do frontloading se dissipem.

  • As projeções de setembro serão cruciais para avaliar o impacto do acordo comercial com os EUA na zona do euro e servirão de base para as próximas decisões de política monetária.

Mercado de câmbio

O par EUR/USD registra ligeira queda hoje.

  • No mercado de moedas mais amplo, a libra esterlina apresenta bom desempenho.

  • Já o dólar neozelandês mostra quedas mais acentuadas.

Fonte: xStation5. Heat map de volatilidade cambial

