Mais um dia de fortes quedas nos índices

Minutas do FOMC

As minutas da última reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) não provocaram grandes movimentos nos mercados, mas foram amplamente percebidas como hawkish. O documento revelou que os membros do Fed estão mais preocupados com a inflação do que com o mercado de trabalho, embora seja importante notar que a reunião ocorreu antes dos fracos dados de payroll de julho. Enquanto alguns membros defenderam esperar por mais clareza, a maioria destacou maiores riscos inflacionários.

Dólar Americano

O dólar registrou um leve fortalecimento após as minutas do FOMC, mas a verdadeira sinalização da política monetária deve vir no discurso de Jerome Powell em Jackson Hole na sexta-feira.

Ações nos EUA

O cenário em Wall Street segue fraco, com o segundo dia consecutivo de fortes correções.

US100 cai 1,1%

US500 recua 0,65%

Ações Europeias

O DE40 (Alemanha) mantém a tendência de queda, perdendo 0,45% em meio ao sentimento de baixa. O setor de defesa sofre com preocupações de que negociações de paz possam levar à redução de encomendas militares.

Mercados Asiáticos

A sessão asiática trouxe ganhos relevantes para o Shanghai Composite, enquanto o Nikkei 225 caiu 1,5%. O Banco Popular da China (PBOC) manteve as taxas de referência de 1 ano (3,0%) e 5 anos (3,5%) inalteradas, conforme esperado.

Decisão do RBNZ

O Banco da Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) cortou os juros para 3,0% como previsto e enviou uma mensagem dovish, sinalizando mais cortes possíveis. O NZD caiu 1% frente ao USD. O vice-governador Hawkesby disse estar confortável com uma moeda mais fraca. A decisão não foi unânime (4 votos a favor do corte e 2 contra).

Inflação no Reino Unido

O CPI anual subiu para 3,8% (vs. 3,7% esperado e 3,6% anterior). A inflação de serviços acelerou para 5%. Apesar disso, a libra perdeu força frente ao dólar hoje.

Inflação na Zona do Euro

A inflação foi confirmada em 2,0%, em linha com a leitura preliminar. No comparativo mensal, ficou inalterada.

Política nos EUA

Donald Trump pediu a renúncia da diretora do Fed, Lisa Cook, após acusações de fraude imobiliária. Caso Cook deixe o cargo, Trump teria a chance de indicar novo membro ao Conselho do Fed mais alinhado às suas posições.

Mercado de Petróleo

O petróleo tenta se recuperar após o relatório do DOE:

Estoques de petróleo bruto : -6 milhões de barris (vs. -0,8M esperado)

Gasolina : -2,7M (vs. -0,3M esperado)

Destilados: +2,3M (vs. +1,5M esperado)

Resultados do Varejo

Target : apesar de lucros acima do esperado, as vendas continuam fracas ; ações caem mais de 7% .

Lowe’s: sobe 0,5%, mas bem abaixo das máximas do dia.

Estée Lauder

As ações caíram após a empresa projetar lucros pessimistas para 2025, citando demanda fraca nos EUA e China.

Riksbank

O Banco Central da Suécia manteve a taxa em 2%, como esperado. A autoridade monetária indicou possibilidade de novos cortes ainda este ano, dependendo da inflação e da atividade econômica.

