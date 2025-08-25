Mercados interrompem a euforia de sexta-feira

-
Queda nos preços do gás: contratos de gás natural (NATGAS) caíram aproximadamente 2% em função do rollover dos contratos futuros e de novas previsões que apontam para um resfriamento nos EUA no final de agosto e início de setembro.
O mercado aguarda com expectativa os resultados financeiros da Nvidia para o 2º trimestre de 2025, que serão divulgados na quarta-feira e podem ter impacto significativo no sentimento dos investidores.
Em Wall Street, predominam quedas. O Russell 2000 tem desempenho particularmente fraco, com recuo de quase 0,7%. Ao mesmo tempo, o Nasdaq reverteu as perdas iniciais e sobe 0,16%, enquanto o S&P 500 recua 0,14%.
No mercado de Forex, o destaque positivo ficou para o dólar australiano e o dólar americano, que registraram os maiores ganhos frente a uma ampla cesta de moedas. Já o euro e o iene japonês apresentaram quedas.
O índice de clima empresarial Ifo da Alemanha subiu inesperadamente em agosto para 89,0, contra 88,6 em julho. Este é o maior nível em mais de um ano, sinalizando melhora no humor geral das empresas alemãs.
Ørsted (ORSTED.DK) registra queda de 15% devido a uma disputa com a administração presidencial dos EUA sobre um projeto de parque eólico na região de Rhode Island.
Christine Lagarde destacou que o mercado de trabalho europeu lidou de forma eficaz com as dificuldades recentes, sugerindo que os piores momentos já ficaram para trás.
A Moody’s decidiu rebaixar a classificação de crédito da Áustria devido a crescentes preocupações com o aumento do déficit orçamentário.
O mercado de opções aumenta as apostas em uma valorização do euro contra o dólar. A Europa encerrou seu ciclo de cortes de juros sem maiores danos econômicos ou deterioração do mercado de trabalho, enquanto a pressão sobre o Fed para acelerar e aprofundar os cortes de juros nos EUA segue aumentando.
Julho trouxe dados mistos sobre as vendas de novas casas nos EUA: os resultados foram melhores que o esperado, mas o ritmo de crescimento desacelerou em relação a junho.
As vendas no varejo da Polônia (julho de 2025) cresceram 4,8% ano a ano (y/y), tanto em preços correntes quanto após ajuste pela inflação.
Criptomoedas iniciam a semana em queda. O Bitcoin caiu de 118.000 dólares para 112.000 dólares, o Ethereum recuou mais de 5% para abaixo de 4.600 USD, enquanto outros altcoins também registram perdas devido à realização de lucros e à força do dólar.
