Metais preciosos próximos de máximas históricas 📈🚨

Preços do ouro e da prata disparam, alcançando máximas de muitos anos

Os preços do ouro e da prata estão subindo fortemente hoje, alcançando seus níveis mais altos em muitos anos, impulsionados pelas expectativas de cortes iminentes de juros pelo Federal Reserve (Fed), pela forte demanda por ETFs e pelo aumento do risco geopolítico.

A prata superou os US$ 40 por onça pela primeira vez desde 2011, acumulando cerca de 40% de valorização em 2025 .

O ouro se aproximou de uma máxima histórica acima de US$ 3.500 por onça , com alta de 31% no ano .

Nos últimos três anos , os preços de ambos os metais mais que dobraram em meio à incerteza política e de mercado.

No pregão de hoje, a prata sobe 2,2%, enquanto o ouro avança 0,8%.

Expectativas de cortes de juros pelo Fed

O consenso crescente de que o Federal Reserve cortará as taxas de juros em breve — atualmente uma probabilidade de quase 90% — impulsionou os preços do ouro e da prata.

Taxas de juros mais baixas reduzem o custo de oportunidade de manter ativos sem rendimento, como ouro e prata, tornando-os mais atrativos para investidores que buscam proteção contra flexibilização monetária e desvalorização cambial.

Fonte: CME

Tensões políticas e geopolíticas

A incerteza sobre a independência do Federal Reserve, exemplificada pelas tentativas do presidente Donald Trump de demitir a conselheira Lisa Cook, aumentou as preocupações nos mercados globais.

Além disso:

Um tribunal federal declarou que a maioria das tarifas da era Trump são ilegais, mas manteve as atuais em vigor até novas decisões, deixando a política comercial em um impasse.

A inclusão da prata na lista de minerais críticos dos EUA aumentou sua importância estratégica, elevando as perspectivas de volatilidade futura nos preços devido a políticas governamentais.

Metais preciosos em alta

Tanto o ouro quanto a prata romperam níveis-chave de resistência (US$ 3.450 para o ouro e US$ 40 para a prata), desencadeando um aumento na demanda e reforçando a tendência de alta.

O setor de metais preciosos vive uma combinação rara e sincronizada de fatores favoráveis, resultando em:

Preços recordes;

Forte demanda por ETFs (estoques de ouro em ETFs subiram 12% em 2025 , e os de prata 13% );

Mudanças estruturais na forma como investidores encaram risco e proteção.

Tecnicamente, ambos os metais seguem sustentando tendências de alta de longo prazo.

O ouro se aproxima de suas máximas históricas.

A prata negocia próxima aos níveis de 2011.

Fonte: xStation

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

