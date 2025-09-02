Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Nasdaq cai quase 2%; DE40 rompe abaixo da média móvel exponencial de 100 dias 💡

14:49 2 de setembro de 2025

A queda nos índices de ações ganha força hoje. O US100 recua quase 2% e testa a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), com a pressão vendedora claramente visível no setor de tecnologia. Um sinal técnico igualmente forte aparece no mercado alemão, onde o DE40 rompe abaixo da EMA100, o que pode indicar a continuação da correção no médio prazo.

A atual onda de vendas faz parte de uma aversão global ao risco, impulsionada por expectativas em relação a dados macroeconômicos e dúvidas sobre a política monetária. Os investidores estão limitando sua exposição aos principais índices, temendo maior volatilidade nas próximas sessões. O ponto-chave para o sentimento atual serão os níveis de suporte técnico mais próximos. Um rompimento claro desses níveis poderia intensificar a pressão vendedora nos mercados globais.

O momentum de baixa, de acordo com o RSI de 14 dias, não estava tão negativo para o US100 desde abril deste ano.
Fonte: xStation

 

O momentum de baixa, de acordo com o RSI de 14 dias, não estava tão negativo para o US100 desde abril deste ano.
Fonte: xStation

O DE40 alemão rompe a EMA100 pela primeira vez desde a onda de pânico causada pelas tensões tarifárias em abril.
Fonte: xStation

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app