Nasdaq cai quase 2%; DE40 rompe abaixo da média móvel exponencial de 100 dias 💡

A queda nos índices de ações ganha força hoje. O US100 recua quase 2% e testa a média móvel exponencial de 50 dias (EMA50), com a pressão vendedora claramente visível no setor de tecnologia. Um sinal técnico igualmente forte aparece no mercado alemão, onde o DE40 rompe abaixo da EMA100, o que pode indicar a continuação da correção no médio prazo.

A atual onda de vendas faz parte de uma aversão global ao risco, impulsionada por expectativas em relação a dados macroeconômicos e dúvidas sobre a política monetária. Os investidores estão limitando sua exposição aos principais índices, temendo maior volatilidade nas próximas sessões. O ponto-chave para o sentimento atual serão os níveis de suporte técnico mais próximos. Um rompimento claro desses níveis poderia intensificar a pressão vendedora nos mercados globais.

O momentum de baixa, de acordo com o RSI de 14 dias, não estava tão negativo para o US100 desde abril deste ano.

Fonte: xStation

O momentum de baixa, de acordo com o RSI de 14 dias, não estava tão negativo para o US100 desde abril deste ano.

Fonte: xStation

O DE40 alemão rompe a EMA100 pela primeira vez desde a onda de pânico causada pelas tensões tarifárias em abril.

Fonte: xStation

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.