O dólar australiano em foco (03.09.2025)

10:22 3 de setembro de 2025

O dólar australiano lidera a recuperação entre as principais moedas frente ao dólar norte-americano (AUD/USD: +0,15%), movimento que começou após a liquidação observada no mercado de títulos dos EUA. Os rendimentos dos Treasuries de 30 anos voltaram ao patamar de 5% pela primeira vez desde meados de julho, adicionando pressão ao mercado global de dívida. O par também é sustentado por dados recentes da Austrália, que reforçam a postura cautelosa do RBA.

Após a queda de ontem abaixo de 0,65, o AUD/USD voltou a negociar acima da média móvel exponencial de 100 períodos no gráfico H4 (EMA100, roxo escuro), que atualmente funciona como forte suporte. Um fechamento acima da EMA30 (roxo claro) pode reacender a recente alta, levando o par a testar o limite superior da consolidação atual.


Fonte: xStation5

O que está influenciando o AUD/USD hoje?

  • PIB da Austrália: cresceu 0,6% t/t no 2º trimestre de 2025, superando a projeção de 0,5% e acelerando frente ao 0,3% anterior. O crescimento foi impulsionado pelo consumo das famílias, apoiado pela recuperação dos salários, juros mais baixos e condições climáticas favoráveis. Contudo, a fraqueza nos investimentos público e privado persiste, o que pode pesar nas leituras do 2º semestre.

  • Política monetária: os dados reforçam as expectativas de que o Reserve Bank of Australia (RBA) manterá uma postura cautelosa em relação a novos cortes de juros. O corte de 25 pb em agosto, levando a taxa para 3,6%, foi preventivo, buscando evitar um desaquecimento excessivo da economia — especialmente no mercado de trabalho — diante das tarifas impostas por Donald Trump. O RBA sinalizou que a inflação, que subiu para 2,8% em julho (a maior em um ano), será o principal guia para decisões futuras.

  • China: o dólar australiano também é apoiado pelo PMI de serviços Caixin acima do esperado (53 vs 52,4 projetado; anterior 52,6), o crescimento mais rápido em 15 meses. A atividade empresarial foi impulsionada principalmente pelos setores de turismo e entretenimento, enquanto o emprego segue sob pressão, já que empresas chinesas cortam pessoal para preservar margens diante da alta de custos trabalhistas e de materiais.


