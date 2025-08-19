O Dow Jones 30 em foco (19.08.2025)

-
O preço recuou na borda inferior da estrutura 1:1 em 44.945
O US30 está sendo negociado em uma tendência de alta desde o início de agosto
O índice iniciou a nova semana com uma correção de baixa. No entanto, os compradores conseguiram conter as quedas na região de suporte-chave. O preço reagiu na borda inferior da estrutura 1:1, que também é reforçada pela média móvel de 100 períodos no intervalo H1.
De acordo com a metodologia Overbalance, enquanto o preço se mantiver acima de 44.945 pontos, o cenário-base continua sendo de movimento de alta.
