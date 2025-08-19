Leia mais
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

O Dow Jones 30 em foco (19.08.2025)

10:58 19 de agosto de 2025

 

  • O preço recuou na borda inferior da estrutura 1:1 em 44.945

  • O US30 está sendo negociado em uma tendência de alta desde o início de agosto

O índice iniciou a nova semana com uma correção de baixa. No entanto, os compradores conseguiram conter as quedas na região de suporte-chave. O preço reagiu na borda inferior da estrutura 1:1, que também é reforçada pela média móvel de 100 períodos no intervalo H1.

De acordo com a metodologia Overbalance, enquanto o preço se mantiver acima de 44.945 pontos, o cenário-base continua sendo de movimento de alta.

Fonte: xStation5

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

