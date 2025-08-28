Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

O euro avança após PIB dos EUA acima do esperado 📌

14:03 28 de agosto de 2025

Estados Unidos – Dados do PIB:

  • PIB (2º tri): 3,3% t/t (previsão: 3,0%; anterior: -0,5%)

  • Índice de Preços do PIB (2º tri): 2,0% t/t (previsão: 2,0%; anterior: 3,8%)

  • Vendas do PIB (2º tri): 6,8% (previsão: 6,3%; anterior: -3,1%)

  • Preços do PCE (2º tri): 2,0% (previsão: 2,1%; anterior: 3,7%)

  • Núcleo do PCE (2º tri): 2,5% (previsão: 2,5%; anterior: 3,5%)

  • Gasto real do consumidor (2º tri): 1,6% (previsão: 1,4%; anterior: 0,5%)

A economia dos EUA se recuperou no 2º trimestre de 2025, com o PIB real crescendo a uma taxa anual de 3,3% após a queda de 0,5% no 1º trimestre, impulsionado principalmente por menores importações e maior consumo, parcialmente compensados por investimentos e exportações mais fracos.

A segunda estimativa revisou o PIB levemente para cima, com as vendas finais reais para compradores privados domésticos avançando 1,9% e a renda nacional bruta real saltando 4,8%.

A inflação desacelerou modestamente, já que o índice de preços do PCE subiu 2,0% (2,5% excluindo alimentos e energia), enquanto os lucros corporativos aumentaram em US$ 65,5 bilhões, revertendo a queda de US$ 90,6 bilhões registrada no 1º trimestre.

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app