O euro avança após PIB dos EUA acima do esperado 📌

Estados Unidos – Dados do PIB:

PIB (2º tri): 3,3% t/t (previsão: 3,0%; anterior: -0,5%)

Índice de Preços do PIB (2º tri): 2,0% t/t (previsão: 2,0%; anterior: 3,8%)

Vendas do PIB (2º tri): 6,8% (previsão: 6,3%; anterior: -3,1%)

Preços do PCE (2º tri): 2,0% (previsão: 2,1%; anterior: 3,7%)

Núcleo do PCE (2º tri): 2,5% (previsão: 2,5%; anterior: 3,5%)

Gasto real do consumidor (2º tri): 1,6% (previsão: 1,4%; anterior: 0,5%)

A economia dos EUA se recuperou no 2º trimestre de 2025, com o PIB real crescendo a uma taxa anual de 3,3% após a queda de 0,5% no 1º trimestre, impulsionado principalmente por menores importações e maior consumo, parcialmente compensados por investimentos e exportações mais fracos.

A segunda estimativa revisou o PIB levemente para cima, com as vendas finais reais para compradores privados domésticos avançando 1,9% e a renda nacional bruta real saltando 4,8%.

A inflação desacelerou modestamente, já que o índice de preços do PCE subiu 2,0% (2,5% excluindo alimentos e energia), enquanto os lucros corporativos aumentaram em US$ 65,5 bilhões, revertendo a queda de US$ 90,6 bilhões registrada no 1º trimestre.

________

