O euro avança levemente após relatório de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e índice da Filadélfia 📌

Estados Unidos – Índice da Filadélfia (Philly Fed) de agosto:

Índice de Manufatura: atual -0,3; previsão 6,8; anterior 15,9

Emprego: atual 5,9; anterior 10,3

Preços pagos: atual 66,80; anterior 58,80

Novos pedidos: atual -1,9; anterior 18,4

CAPEX: atual 38,40; anterior 17,10

Condições de negócios: atual 25,0; anterior 21,5

Estados Unidos – Dados de emprego:

Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: atual 235 mil; previsão 226 mil; anterior 224 mil

Pedidos contínuos: atual 1,972 milhão; previsão 1,960 milhão; anterior 1,942 milhão

Média de 4 semanas: atual 226,25 mil; anterior 221,75 mil

A Pesquisa de Perspectiva de Negócios de Manufatura de agosto de 2025 mostrou enfraquecimento da atividade industrial regional, com o índice geral caindo para -0,3, novos pedidos entrando em território negativo e embarques desacelerando, embora ainda positivos. O emprego continuou a crescer de forma modesta, enquanto as pressões de preços permaneceram elevadas, com os custos de insumos atingindo o nível mais alto desde 2022.

As empresas projetam que seus próprios preços subirão 4,1% no próximo ano e esperam inflação ao consumidor de 3,6%, embora as projeções de crescimento salarial tenham diminuído. Apesar da fraqueza atual, as empresas expressaram maior otimismo para os próximos seis meses, com expectativas de aumento em novos pedidos, embarques e investimentos em capital, atingindo máximas de vários meses.

Fonte: xStation5.

