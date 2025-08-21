Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

O euro avança levemente após relatório de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA e índice da Filadélfia 📌

11:01 21 de agosto de 2025

Estados Unidos – Índice da Filadélfia (Philly Fed) de agosto:

  • Índice de Manufatura: atual -0,3; previsão 6,8; anterior 15,9

  • Emprego: atual 5,9; anterior 10,3

  • Preços pagos: atual 66,80; anterior 58,80

  • Novos pedidos: atual -1,9; anterior 18,4

  • CAPEX: atual 38,40; anterior 17,10

  • Condições de negócios: atual 25,0; anterior 21,5

 Estados Unidos – Dados de emprego:

  • Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: atual 235 mil; previsão 226 mil; anterior 224 mil

  • Pedidos contínuos: atual 1,972 milhão; previsão 1,960 milhão; anterior 1,942 milhão

  • Média de 4 semanas: atual 226,25 mil; anterior 221,75 mil

A Pesquisa de Perspectiva de Negócios de Manufatura de agosto de 2025 mostrou enfraquecimento da atividade industrial regional, com o índice geral caindo para -0,3, novos pedidos entrando em território negativo e embarques desacelerando, embora ainda positivos. O emprego continuou a crescer de forma modesta, enquanto as pressões de preços permaneceram elevadas, com os custos de insumos atingindo o nível mais alto desde 2022.

As empresas projetam que seus próprios preços subirão 4,1% no próximo ano e esperam inflação ao consumidor de 3,6%, embora as projeções de crescimento salarial tenham diminuído. Apesar da fraqueza atual, as empresas expressaram maior otimismo para os próximos seis meses, com expectativas de aumento em novos pedidos, embarques e investimentos em capital, atingindo máximas de vários meses.

Fonte: xStation5.

 

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app