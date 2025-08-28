O euro recua após ata do BCE 📉

De acordo com a ata mais recente da reunião de julho do BCE, as taxas de juros na Área do Euro permanecem atualmente em território neutro.

Apesar da elevada e excepcional incerteza, vários membros veem os riscos de inflação inclinados para o lado negativo. Ainda assim, a decisão de esperar foi considerada altamente valiosa e uma opção robusta para lidar com a incerteza e monitorar o impacto das tarifas.

Os cortes de juros anteriores continuam a ser transmitidos, aliviando o crédito e apoiando a demanda, embora o crescimento dos empréstimos bancários permaneça modesto. O mercado precifica mais um corte de 25 pontos-base até o final do ano, mas as condições gerais permanecem frouxas. A comunicação do BCE deve permanecer não-informativa em relação aos próximos passos.

A valorização do euro foi considerada estrutural e improvável de reverter no curto prazo.

A correção no EURUSD na última hora tem um caráter mais técnico, dado o tom de reafirmação de pausa da ata e a comunicação cautelosa sinalizada. A taxa de câmbio está atualmente no meio da consolidação em andamento, após a recuperação das mínimas recentes em torno de 1,156-1,157.

Fonte: xStation5

