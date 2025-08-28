Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

O euro recua após ata do BCE 📉

11:22 28 de agosto de 2025

De acordo com a ata mais recente da reunião de julho do BCE, as taxas de juros na Área do Euro permanecem atualmente em território neutro.

Apesar da elevada e excepcional incerteza, vários membros veem os riscos de inflação inclinados para o lado negativo. Ainda assim, a decisão de esperar foi considerada altamente valiosa e uma opção robusta para lidar com a incerteza e monitorar o impacto das tarifas.

  • Os cortes de juros anteriores continuam a ser transmitidos, aliviando o crédito e apoiando a demanda, embora o crescimento dos empréstimos bancários permaneça modesto. O mercado precifica mais um corte de 25 pontos-base até o final do ano, mas as condições gerais permanecem frouxas. A comunicação do BCE deve permanecer não-informativa em relação aos próximos passos.
  • A valorização do euro foi considerada estrutural e improvável de reverter no curto prazo.

A correção no EURUSD na última hora tem um caráter mais técnico, dado o tom de reafirmação de pausa da ata e a comunicação cautelosa sinalizada. A taxa de câmbio está atualmente no meio da consolidação em andamento, após a recuperação das mínimas recentes em torno de 1,156-1,157.

Fonte: xStation5

 

 

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app