O gás natural cai 5% com furacão Erin no Atlântico e clima frio nos EUA ⛈️

Pressão sobre futuros de gás natural nos EUA

Os futuros do gás natural Henry Hub (NATGAS) caem quase 6% hoje, atingindo mínimas de nove meses.

A queda é impulsionada por altos níveis de produção, ausência de previsões de ondas de calor nos EUA e expectativas de menor demanda no início de setembro. Outro fator que pesa nos preços é a redução dos volumes de gás enviados para instalações de exportação de GNL.

Produção e clima

De acordo com dados da LSEG, a produção média de gás nos 48 estados contíguos dos EUA subiu para 108,5 bilhões de pés cúbicos/dia (bcfd) em agosto, contra 107,8 bcfd em julho.

As previsões meteorológicas indicam condições normais até o início de setembro, cenário mais frio do que o esperado anteriormente.

O início quente do verão está cedendo espaço a condições mais amenas, enquanto os produtores aumentaram a oferta.

Fonte: NOAA

Os estoques de gás dos EUA estão cerca de 6% acima da média sazonal .

Analistas projetam que os níveis de armazenamento continuarão subindo em um ritmo mais acelerado nas próximas semanas.

A demanda por gás deve cair de 110 bcfd nesta semana para 105,7 bcfd na próxima, uma revisão para baixo em relação à projeção de segunda-feira.

No segmento de GNL, as entregas diárias de gás deveriam subir para 15,3 bcfd na terça-feira, após um mínimo de duas semanas em 14,2 bcfd na segunda, devido a paralisações em várias plantas, incluindo a Sabine Pass da Cheniere Energy.

O Furacão Erin

O Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA prevê que o furacão Erin, atualmente próximo às Bahamas, seguirá em direção norte e depois leste pela costa leste dos EUA nesta semana, sem fazer landfall.

Erin pode trazer condições de tempestade tropical na quinta-feira e deve resfriar as temperaturas ao longo da costa leste.

O NHC estima 60% de chance de Erin se fortalecer em ciclone nesta semana.

Embora furacões possam, em alguns casos, sustentar os preços do gás ao interromper a produção no Golfo do México, eles mais frequentemente reduzem a demanda ao:

Fechar terminais de exportação de GNL

Cortar a energia elétrica de milhões de lares e empresas → reduzindo o consumo de gás em usinas termoelétricas

Vale lembrar que apenas 2% da produção total de gás dos EUA vem do offshore do Golfo do México, enquanto mais de 40% da eletricidade do país é gerada por usinas a gás natural. Além disso, furacões podem contribuir para padrões climáticos mais frios.

Fonte: xStation5

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.