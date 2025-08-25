⏬ O Gás Natural cai quase 2%

Os preços do gás natural fecham o gap de rolagem em meio às expectativas de uma queda significativa na demanda.

O gás natural continua as quedas expressivas que começaram na semana passada. Observamos uma pequena recuperação após a rolagem, mas na sexta-feira os preços do gás retomaram a queda devido a novas previsões que indicam um resfriamento claro no final de agosto e início de setembro. A produção recorde de gás nos EUA e as exportações abaixo da capacidade, com excesso de oferta, permitiram uma forte recomposição dos estoques, mesmo com um consumo de gás ligeiramente acima do normal. Neste ponto, existe a possibilidade de que a demanda caia abaixo dos níveis normais, o que permitiria um novo aumento significativo nos estoques de gás.

As temperaturas em grande parte dos Estados Unidos devem ficar abaixo da média na virada de agosto para setembro. Fonte: Bloomberg Finance LP, NOAA

Após um período de maior consumo de gás pelas usinas termelétricas (gráfico do meio), o consumo está retornando aos valores médios, e existe a chance de que caia abaixo da média de 5 anos, o que permitiria uma recomposição mais rápida dos estoques nas próximas semanas.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

O preço do gás fechou totalmente o gap que surgiu após a rolagem do contrato futuro de setembro para o de outubro. O preço está testando as mínimas locais recentes de 19 e 20 de agosto, que foram os níveis mais baixos desde novembro passado. Se não houver uma recuperação significativa da demanda ou uma queda na produção, os participantes do mercado olharão cada vez mais para o nível de US$ 2,5/MMBTU, embora também tenham surgido previsões de que o gás poderia cair para US$ 2 se o forte excesso de oferta continuar nos próximos meses. Vale lembrar, no entanto, que o contrato de novembro (o seguinte ao atual) está sendo negociado em torno de US$ 3,11, cerca de 40 centavos acima.

Fonte: xStation5

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

