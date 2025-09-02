O gás natural (NATGAS) recuou 3% 📉

O contrato futuro de gás natural Henry Hub (NATGAS) nos EUA caiu mais de 3% hoje, pressionado por níveis elevados de produção e previsões de temperaturas mais amenas no país.

A chamada “shoulder season” sugere que a diferença entre a oferta abundante e a demanda mais fraca pode se ampliar “sazonalmente”, pressionando os preços de volta aos níveis mínimos observados na segunda metade de agosto. Por outro lado, caso o clima nos EUA se torne significativamente mais frio ou mais quente nas próximas semanas, uma recuperação acima de US$ 3 por MMBtu ainda parece possível, especialmente porque a produção também tende a diminuir.

Conforme mostrado no mapa, as previsões de temperatura para as regiões mais populosas e sensíveis ao calor dos EUA (Costa Oeste e Costa Leste) estão abaixo da média, reforçando o atual momento de baixa nos preços do gás.

O NATGAS rompeu o canal de alta dos preços e, se um novo impulso de baixa ocorrer próximo ao nível de US$ 2,90, o próximo suporte relevante está próximo de US$ 2,70 por MMBtu, marcado por reações de preço anteriores. Um movimento de volta acima de US$ 3 indicaria uma tentativa de restabelecer a tendência de alta.

Fonte: NOAA, Climate Prediction Centre, xStation5

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.