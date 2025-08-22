📌 O Hang Seng sobe 2,5% e testa máximas do ano — Ações chinesas em alta

Os índices acionários chineses avançam embalados pelo otimismo global, pela fraqueza do dólar norte-americano (que aumenta o apetite por mercados emergentes), pelos fortes ganhos no setor de tecnologia e por um cenário positivo de fluxos de capital.

As ações da gigante de semicondutores SMIC dispararam quase 10% na bolsa chinesa hoje; cresce também o interesse por companhias locais que investem em inteligência artificial.

Um ponto relevante é que as relações EUA–China parecem mais equilibradas no momento, o que leva investidores a enxergarem o risco geopolítico como “limitado”. Os recibos de ações (ADRs) de empresas chinesas listadas nos EUA acompanham o movimento: Alibaba (BABA.US) e Baidu (BIDU.US) sobem mais de 4%, em contraste com o temor recente de que papéis chineses poderiam ser retirados das bolsas americanas.

CHN.cash (intervalo D1)

Fonte: xStation5

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui.