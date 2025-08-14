Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

O IPP dos EUA dispara acima das estimativas 📈 O euro recua

10:23 14 de agosto de 2025

Estados Unidos – Dados de Inflação de julho

  • Núcleo do PPI (M/M): 0,9% (previsão 0,2%, anterior 0,0%)

  • Núcleo do PPI (A/A): 3,7% (previsão 2,9%, anterior 2,6%)

  • PPI exceto Alimentos/Energia/Transporte (A/A): 2,8% (anterior 2,5%)

  • PPI exceto Alimentos/Energia/Transporte (M/M): 0,6% (anterior 0,0%)

  • PPI (A/A): 3,3% (previsão 2,5%, anterior 2,4%)

  • PPI (M/M): 0,9% (previsão 0,2%, anterior 0,0%)

Estados Unidos – Dados de Emprego

  • Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego: 224 mil (previsão 225 mil, anterior 227 mil)

  • Média de 4 semanas dos Pedidos de Seguro-Desemprego: 221,75 mil (anterior 221,00 mil)

  • Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego: 1,953 milhão (previsão 1,960 milhão, anterior 1,968 milhão)

 

O conjunto de dados macroeconômicos divulgado hoje reforça a postura atual do Federal Reserve, indicando pressões inflacionárias persistentes e um mercado de trabalho resiliente.

Os preços ao produtor (PPI) vieram significativamente acima das expectativas, desmentindo a leitura muito mais fraca do mês passado, que havia sugerido um impacto limitado das tarifas.

Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego permaneceram estáveis, com o número total caindo mais do que o esperado, reforçando a visão de força no emprego.

Fonte: xStation5

 

 

________

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui. 

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app