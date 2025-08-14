O IPP dos EUA dispara acima das estimativas 📈 O euro recua

Estados Unidos – Dados de Inflação de julho
Núcleo do PPI (M/M): 0,9% (previsão 0,2%, anterior 0,0%)
Núcleo do PPI (A/A): 3,7% (previsão 2,9%, anterior 2,6%)
PPI exceto Alimentos/Energia/Transporte (A/A): 2,8% (anterior 2,5%)
PPI exceto Alimentos/Energia/Transporte (M/M): 0,6% (anterior 0,0%)
PPI (A/A): 3,3% (previsão 2,5%, anterior 2,4%)
PPI (M/M): 0,9% (previsão 0,2%, anterior 0,0%)
Estados Unidos – Dados de Emprego
Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego: 224 mil (previsão 225 mil, anterior 227 mil)
Média de 4 semanas dos Pedidos de Seguro-Desemprego: 221,75 mil (anterior 221,00 mil)
Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego: 1,953 milhão (previsão 1,960 milhão, anterior 1,968 milhão)
O conjunto de dados macroeconômicos divulgado hoje reforça a postura atual do Federal Reserve, indicando pressões inflacionárias persistentes e um mercado de trabalho resiliente.
Os preços ao produtor (PPI) vieram significativamente acima das expectativas, desmentindo a leitura muito mais fraca do mês passado, que havia sugerido um impacto limitado das tarifas.
Por outro lado, os pedidos de seguro-desemprego permaneceram estáveis, com o número total caindo mais do que o esperado, reforçando a visão de força no emprego.
Fonte: xStation5
