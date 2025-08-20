O ouro sobe 0,7% — Padrão de triângulo ascendente?

O ouro avançou quase 2% hoje, formando um padrão de triângulo ascendente, sinalizando forte demanda e apetite do mercado pela continuidade da tendência.

Donald Trump declarou hoje no Truth Social que a membro do Fed, Lisa Cook, "deve renunciar imediatamente" — um claro sinal para os mercados de que a “guerra” entre o presidente dos EUA e o Federal Reserve está longe de acabar. Esse fator pressiona o dólar norte-americano (USDIDX), aumentando o interesse por ativos de refúgio.

OURO (intervalo D1)

Conforme mostrado abaixo, o ouro está formando um triângulo ascendente, um padrão técnico que geralmente indica uma tentativa de continuidade da tendência. A principal zona de oferta está situada próxima de US$ 3.430 por onça.

Fonte: xStation5

