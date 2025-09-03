O petróleo West Texas perde força; OPEP pode considerar novo aumento de produção ❓

Segundo fontes anônimas citadas pela Reuters neste domingo, o cartel da OPEP pode decidir aumentar ainda mais a produção de petróleo. Curiosamente, a expectativa era de que a OPEP+ encerrasse seu ciclo de aumentos de produção, mas o relatório de hoje contradiz essas projeções.
Os preços do petróleo caíram de forma acentuada após o anúncio, já que o risco de excesso de oferta tende a pressionar ainda mais as cotações.
