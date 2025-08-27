🔝O S&P 500 perto de máxima histórica antes dos resultados da Nvidia

O US500 está pairando próximo a máximas históricas, a apenas algumas horas da divulgação dos resultados da empresa mais importante do mundo.

Os futuros do S&P 500 sobem aproximadamente 0,1% antes dos resultados financeiros da Nvidia, uma empresa considerada crucial para todo o mercado acionário norte-americano. Embora o movimento no US500 seja pequeno, o índice negocia próximo de recordes, com potencial para seu fechamento mais alto da história.

Atualmente, a capitalização de mercado da Nvidia é de cerca de US$ 4,4 trilhões, o que lhe confere uma participação de 8,1% no índice S&P 500. As expectativas do mercado são elevadas, mas também moderadas devido a obstáculos relacionados às restrições de exportação para a China. Ainda assim, os resultados da companhia irão influenciar não apenas o preço de suas ações, mas também o desempenho dos índices globais, já que a Nvidia é hoje a maior e, possivelmente, a mais significativa empresa do mundo.

A precificação de opções sugere um movimento potencial de 6% em qualquer direção para a ação na próxima sessão de negociação. Essa volatilidade também será refletida nos contratos futuros de US500 e US100, imediatamente após a divulgação dos resultados, que acontecerá depois do fechamento da sessão à vista em Wall Street.

Segundo participantes de mercado, o aumento da avaliação da Nvidia resulta da demanda incessante por hardware de inteligência artificial. As vendas da empresa devem crescer mais de 50% em termos anuais. O mercado está posicionado para resultados sólidos, e a alta nos contratos futuros reflete expectativas de crescimento dinâmico contínuo do líder da indústria de semicondutores.

Além disso, investidores estarão atentos aos comentários do CEO Jensen Huang sobre a China, já que uma série de restrições de exportação pode impactar as perspectivas de demanda futura naquela região.

As ações da Nvidia sobem pouco menos de 0,2% hoje e, assim como o US500, estão sendo negociadas próximas de suas máximas históricas. O US500 negocia ligeiramente abaixo do nível de 6.500 pontos. O suporte mais próximo está na borda inferior do canal de tendência de alta, juntamente com a linha da SMA de 25 períodos. Muitas instituições financeiras preveem que o US500 atingirá 6.600 pontos ainda este ano, o que implicaria um avanço de apenas 1,6% em relação ao nível atual.

