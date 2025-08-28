Otimismo cauteloso retorna à Europa

Uma onda de otimismo está impulsionando os índices europeus, com as bolsas do continente abrindo em alta. Esses ganhos são sustentados por uma mudança de sentimento e comentários positivos de bancos de investimento. A reação negativa aos resultados da NVIDIA não parece exercer pressão sobre a Europa. O FRA40 sobe 1%, o EU50 avança 0,6% e o DE40 sobe 0,5% nas horas iniciais de negociação.

Nos estágios posteriores da sessão, o mercado começa a perder fôlego para novos ganhos. Muitos índices recuam. O FRA40 permanece em território positivo.

A gigante de semicondutores e IA, Nvidia, publicou seus resultados. Apesar de superar expectativas bastante altas, os investidores não parecem satisfeitos, e as ações da empresa caem 2% antes da abertura do mercado. No entanto, o mercado europeu não parece se importar com o sentimento vindo do outro lado do Atlântico.

Analistas do Goldman Sachs e do Citi estão positivos em relação às bolsas europeias. Eles afirmam que os riscos potenciais decorrentes da crise política na França já estão precificados. Além disso, as ações europeias são vistas como fortemente subavaliadas e com boas perspectivas pela frente.

O Banque Populaire Caisse d'Épargne introduziu títulos do setor de defesa em sua oferta. Essa iniciativa busca recapitalizar a indústria estratégica europeia para sua expansão e atender à demanda dos investidores por instrumentos relacionados. A primeira emissão ultrapassa 500 milhões de euros.

Dados macroeconômicos:

A Comissão Europeia publicou hoje uma série de dados macroeconômicos para apresentar a situação do consumidor e das empresas europeias. Os números estão em linha com as expectativas de mercado.

Indicador de Clima de Negócios: -0,72 (Anterior: -0,72; Revisão: -0,71)

Confiança do Consumidor da Zona do Euro: -15,5 (Expectativas: -15,5; Anterior: -14,7)

À tarde, os investidores poderão avaliar o relatório da reunião do BCE sobre a política monetária futura. O mercado espera que o BCE mantenha sua trajetória atual.

A produção de automóveis no Reino Unido segue em alta por mais um mês consecutivo, segundo dados publicados pela Society of Motor Manufacturers and Traders. A reação do mercado é mista.

Produção de automóveis: aumento de 5,6% para 69.127 unidades

Produção total de veículos: alta de 10,8% para 72.006 unidades

Um aumento de 6,4% na produção de veículos leves é esperado para 2026

DAX 40 (D1)

No gráfico, o preço defende o suporte em torno do nível de 24.000 pontos contra novas quedas. Se o preço não conseguir voltar acima da faixa superior da zona de suporte em breve, essa poderá se tornar mais uma resistência junto com a média móvel EMA50. Nesse caso, pode ocorrer uma consolidação entre os níveis de 24.000 pontos e o próximo suporte na linha de tendência de médio prazo e na EMA100. Entretanto, se o mercado conseguir avançar, a primeira resistência será a convergência da tendência de baixa de curto prazo com a de alta de médio prazo (em vermelho), logo acima da qual haverá uma forte resistência marcada pela última máxima histórica (ATH).

Notícias Corporativas:

Tesla (TSLA.DE) – A empresa reportou quedas drásticas nas vendas na Europa. As vendas caíram 40% em relação ao ano anterior. A participação de mercado da empresa na região recuou de 1,4% para 0,8%. Essas quedas são impulsionadas por um boicote dos consumidores, provocado pela estreita cooperação entre Elon Musk e o presidente dos EUA, além da crescente concorrência da chinesa BYD. As ações da Tesla listadas na bolsa alemã caem 1%.

Crescimento nas montadoras europeias – O fracasso da Tesla, a mudança no sentimento e os dados positivos estão impulsionando os fabricantes de automóveis na Europa:

Aston Martin (AML.UK) sobe 2,6%

Volkswagen (VOW1.DE) sobe 1%

Mercedes (MBG.DE) sobe 1,9%

BMW (BMW.DE) sobe 1,4%

Renault (RNO.FR) sobe 5%

Stellantis (STLAM.IT) sobe 3,2%

Pernod Ricard (RI.FR) – O produtor francês de bebidas alcoólicas premium sobe mais de 7% após publicar resultados fortes que superaram as expectativas dos investidores.

Drax (DRX.UK) – A produtora de energia renovável a partir de biomassa enfrenta sérios problemas legais. A empresa está sob investigação da FCA do Reino Unido por suspeita de aquisição de madeira em violação às regulamentações. As ações caem mais de 10%.

