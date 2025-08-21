Pausa nos índices europeus, Novo Nordisk congela contratações

Índices europeus prendem a respiração

DAX alemão em leve baixa

Novo Nordisk anuncia congelamento de contratações

CTS Eventim cai após relatório de resultados

Os investidores europeus permanecem cautelosos antes do próximo simpósio em Jackson Hole. As minutas do Fed de ontem foram principalmente hawkish. A atenção do Federal Reserve está focada no combate à inflação, o que sugere, em parte, que a decisão de cortar as taxas de juros pode ser adiada. Ao mesmo tempo, vale lembrar que essas minutas se referiam a uma reunião realizada antes da divulgação de dados muito fracos do mercado de trabalho. Ainda assim, a recepção das minutas aponta para uma leve correção nas expectativas do mercado em direção a uma política monetária mais restritiva por parte do Fed. Isso se reflete no sentimento dos investidores, já que alguns investidores europeus estão optando por realizar lucros, enquanto outros estão protegendo suas posições. Essa tendência reforçou a consolidação desde o início da semana.

O sentimento misto se reflete nos movimentos dos futuros. Os mercados francês (FRA40 -0,6%) e suíço (SUI20 -0,6%) têm o pior desempenho hoje. As quedas também são visíveis nos futuros dos índices holandês (NED25 -0,4%) e espanhol (SPA35 -0,3%). O alemão DE40 cai 0,3%, enquanto os futuros do índice italiano ITA40 são os únicos entre os principais mercados europeus a registrar ganhos (+0,2%).

Volatilidade atual no mercado europeu. Fonte: xStation

DE40 (1H)

Os futuros do índice alemão DAX (DE40) mostram continuidade da consolidação com uma clara tendência de baixa em termos de topos locais (no intervalo de 1H). Dado o nível atual dos futuros nesta semana, um suporte claro está surgindo em 24.255–25.280 pontos. Uma paralisação das negociações nessa área (como indicado na primeira metade da sessão) deve levar a um repique de curto prazo, com uma amplitude de aproximadamente 24.335 pontos (determinada pela retração de Fibonacci de 23,6%). Isso se alinha ao limite superior da consolidação.

Uma alta acima desse nível encontrará outra resistência sólida próxima à barreira psicológica de 24.400 pontos, que é adicionalmente apoiada pela linha de tendência superior traçada a partir do topo local de 15 de agosto. Acima disso, há um nível-chave para a consolidação de curto prazo atual, determinado pela retração de Fibonacci de 50% e pelos topos locais do início desta semana. Como resultado, se a negociação dos futuros se mover acima dessa zona, isso pode servir como um sinal claro para os touros assumirem o controle e empurrarem o preço em direção a novas máximas semanais.

Fonte: xStation

Notícias corporativas:

A Novo Nordisk (NOVOB.DK) anunciou um congelamento de contratações em segmentos de negócios não críticos. Esse movimento é o primeiro passo para reduzir os custos da empresa, o que é um aspecto crucial para defender a alta margem operacional na avaliação da fabricante de medicamentos. Manter níveis tão elevados (a margem média dos últimos 16 trimestres é de 44%) pode ser particularmente difícil diante do aumento da expansão de contratações, que decorreu do fortalecimento da capacidade de produção da empresa. Agora, com a perspectiva de alto crescimento de receita ameaçada pela forte concorrência da Eli Lilly e pela presença de medicamentos genéricos mais baratos no mercado dos EUA, a empresa precisa buscar ajustes de custos para manter margens altas. Os investidores reagiram positivamente ao anúncio da gestão, com as ações da Novo subindo mais de 1,3% hoje.



A Voltabox (VBX.DE) assinou um acordo para adquirir todas as ações da GMS Electronic Vertriebs. A GMS, sediada em Jockgrim, distribui componentes e dispositivos eletrônicos para os setores médico, industrial e de telecomunicações há mais de 25 anos. A transação será conduzida com 75% em dinheiro, com o valor restante transferido em ações da empresa. Devido à consolidação planejada ainda este ano, a Voltabox elevou suas projeções para o ano. A empresa agora espera receitas de €23–26 milhões (acima das previsões anteriores de €15–20 milhões). As ações da Voltabox subiram 12%, e a empresa agora negocia no nível mais alto desde 2019.



As ações da CTS Eventim (EVD.DE) caem quase 19% hoje após o anúncio de seus resultados do 1º semestre de 2025. A líder no mercado europeu de venda de ingressos e organização de eventos registrou aumento de 7,6% na receita em relação ao ano anterior, para o recorde de €1,29 bilhão. O EBITDA ajustado foi de €200,5 milhões, uma queda de 0,8% ano a ano. O desempenho do EBITDA foi impactado pela pressão de custos no segmento de entretenimento ao vivo e pelo efeito da integração das empresas recém-adquiridas, See Tickets e France Billet. A empresa ainda não forneceu projeções específicas para o ano cheio, mas em declarações anteriores, a administração esperava um leve aumento tanto na receita quanto no EBITDA em 2025. O primeiro semestre do ano ainda não sustenta esse cenário, o que levou o preço das ações a cair para as mínimas do ano.

