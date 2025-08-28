Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA abaixo das estimativas ❗️ S&P 500 avança

Estados Unidos – Dados de Emprego:
Pedidos iniciais de auxílio-desemprego: 229 mil (previsão: 231 mil; anterior: 234 mil)
Média móvel de 4 semanas: 228,50 mil (anterior: 226 mil)
Pedidos contínuos: 1,954 milhão (previsão: 1,970 milhão; anterior: 1,961 milhão)
Fonte: xStation5
